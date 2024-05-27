Проигрыш Погребняк и Мамаевой в «Сокровищах императора» предсказала Хуснетдинова: победа зависит от ведущих

Команда «розовых» вышла из проекта «Сокровища императора» на ТНТ. Мария Погребняк и Алана Мамаева пришли к финалу прошедшей 26 мая битвы последними.

«Мы не выиграли, но мы исполнили главную свою задачу — подарили вам яркие эмоции. Вы за нас радовались, осуждали, злились, рассуждали о добре и зле. Многие так окунулись в просмотр шоу, что считают нас уже членами семьи или персональными врагами», — сказала в личном блоге Погребняк о своем участии в проекте.

Любопытно, что ясновидящая Айгуль Хуснетдинова предвидела этот исход, когда беседовала с журналистом сайта Teleprogramma.pro о возможных победителях шоу.

«Розовые» уйдут, скорее всего», — заявила экстрасенс.

«Оранжевые» (Дава и его брат Арман Давтян), по мнению Айгуль Хуснетдиновой, переживут некий конфликт. Не обязательно между собой, вполне вероятно, что с ведущими, продюсером или членами съемочной группы, что уменьшит их шансы на победу. У «зеленых» (Мария Миногарова и Паруйр Хачатуров) вероятность стать победителями очень приличная.

Вместе с тем в выигрыше окажутся те, кому будут благоволить ведущие программа. И многое в этом деле решит женщина, полагает Айгуль Хуснетдинова.