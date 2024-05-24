С небес на землю: почему Виктории Боне на самом деле сделала комплимент Белла Хадид

Виктория Боня. Фото: Global Look Press

Виктория Боня улетела в Канны покорять заграничных звезд,

Виктория Боня, российская телеведущая и модель, посетила Канский кинофестиваль, где на красной дорожке получила комплимент от знаменитой модели Беллы Хадид. 

Боня сразу же поделилась этим приятным для нее моментом в социальных сетях, демонстрируя радость по поводу случившегося и подчеркивая свою уникальность. 

Однако психолог Андрей Зберовский, собеседник сайта Teleprogramma.pro, не считает, что это событие было чем-то из ряда вон выходящим.

Зберовский объяснил, что формат светских мероприятий предполагает раздачу комплиментов всем окружающим. 

«Это место, куда люди приходят, чтобы повысить свою самооценку, и где принято делать комплименты друг другу. Это норма, и каждый, кто делает комплимент, ожидает получить такой же в ответ. Публичные люди особенно ценят такие комплименты, потому что они получают дополнительную поддержку и признание в социальных сетях», — высказался эксперт.

Вместе с тем психолог не исключает, что Виктория Боня на самом деле выглядела восхитительно на красной дорожке и получила комплимент от Беллы Хадид вполне заслуженно.

«Поскольку на таких мероприятиях обычно все красивые и ухоженные, то Виктория Боня вполне могла действительно выглядеть интересно, достойно, респектабельно. И вполне заслуженно получить комплимент от Беллы Хадид», — сказал психолог.

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