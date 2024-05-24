Таролог предсказала судьбу Пугачевой, пообещав, что певица еще блеснет на сцене: «Сейчас она бережет свои силы»

Многие музыкальные критики отмечают, что вокальные данные Аллы Пугачевой изменились в худшую сторону. Артистка уже не может петь в прежней тональности.

Новая композиция «Ложный стыд» разочаровала даже ее поклонников. Складывается впечатление, что голос Пугачевой осип и она проговаривает текст, а не поет.

Таролог Галина Янко рассказала Teleprogramma.pro, что происходит с голосом певицы, а также спрогнозировала ее дальнейшую судьбу.

По словам Янко, это остаточные явления. Не исключено, что артистка переболела коронавирусом, который дал осложнение на голосовые связки. Как отмечает таролог, голос к исполнительнице вернется.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

«Пугачева — долгожительница, проживет около 90 лет. Сейчас она бережет свои силы. Но она будет петь и вернется на сцену. Новую песню, которую выпустила, она очень хорошо споет, но попозже. Артистка думает, что еще не пришло ее время, а потом даст большой концерт. Выступит в большом зале, возможно, в Израиле. Я вижу, что она еще блеснет на сцене», — заявила Галина Янко.

Эксперт добавила, что Алла Борисовна очень любит Россию, страдает и переживает за свою страну, а за границей ей живется не очень хорошо.