Горбачева ищет себе помощника на зарплату в 70 тысяч рублей

Актриса Ирина Горбачева разместила на сайтах по поиску работы объявления о поиске помощника. Первые четыре месяца звезда готова платить ему 70 тысяч рублей, потом возможно повышение до 90 тысяч рублей.

При этом Горбачева готова компенсировать ежемесячно своему ассистенту приемы у психолога в размере 10 тысяч рублей, а также пообещала бесплатные ретриты внутри компании.

В обмен на щедрость Ирина Горбачева предлагает своему помощнику работать 6 дней в неделю с ненормированным рабочим днем. Возможен гибридный формат, выполняя часть заданий удаленно.

Сайт Teleprogramma.pro попросил прокомментировать требования Ирины Горбачевой Илью Варакина , кадрового эксперта и создателя кадрового агентства «Трудовые резервы». Уж больно требования нам показались суровыми при предлагаемой звездно-московской зарплате. Эксперт заверил: актриса получит себе помощника даже на 70 тысяч рублей в Москве. Таков нынешний рынок!

«Внедрение гибридного графика повсеместно сильно изменило рынок, так как теперь нет возможности контролировать работу сотрудника ежеминутно, а значит, дает возможность работать вполруки или заниматься домашними делами, на которые всегда не хватало времени. А для самых финансово-ориентированных открыло еще и возможность совмещать основное место с другими клиентами.

Благодаря этому целые ниши рынка теперь готовы рассматривать предложения по зарплате на 10–15% меньше при возможности гибрида. Это касается как низкоквалифицированных, так и высококвалифицированных специалистов.

Например, финансовые менеджеры по всей стране стали массово отказывать от вакансий с жестко офисными условиями. А если речь касается творческих направлений — здесь всегда оклады персональных ассистентов были ниже, так как сама возможность работать у именитого заказчика помогала собирать весомое портфолио для будущего.

Такие специалисты уже через год-два неусыпной работы будут получать вдвое больший оклад и иметь продолжать иметь доступ к эксклюзивным заказчикам.

Поэтому требования и компенсации Ирины в данной вакансии рыночны, и своих кандидатов она найдет», — прокомментировал кадровый эксперт.