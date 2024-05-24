Горбачева ищет себе помощника на зарплату в 70 тысяч рублей

Актриса Ирина Горбачева разместила на сайтах по поиску работы объявления о поиске помощника. Первые четыре месяца звезда готова платить ему 70 тысяч рублей, потом возможно повышение до 90 тысяч рублей.
При этом Горбачева готова компенсировать ежемесячно своему ассистенту приемы у психолога в размере 10 тысяч рублей, а также пообещала бесплатные ретриты внутри компании.
В обмен на щедрость Ирина Горбачева предлагает своему помощнику работать 6 дней в неделю с ненормированным рабочим днем. Возможен гибридный формат, выполняя часть заданий удаленно.
Сайт Teleprogramma.pro попросил прокомментировать требования Ирины Горбачевой
«Внедрение гибридного графика повсеместно сильно изменило рынок, так как теперь нет возможности контролировать работу сотрудника ежеминутно, а значит, дает возможность работать вполруки или заниматься домашними делами, на которые всегда не хватало времени. А для самых финансово-ориентированных открыло еще и возможность совмещать основное место с другими клиентами.
Благодаря этому целые ниши рынка теперь готовы рассматривать предложения по зарплате на 10–15% меньше при возможности гибрида. Это касается как низкоквалифицированных, так и высококвалифицированных специалистов.
Например, финансовые менеджеры по всей стране стали массово отказывать от вакансий с жестко офисными условиями. А если речь касается творческих направлений — здесь всегда оклады персональных ассистентов были ниже, так как сама возможность работать у именитого заказчика помогала собирать весомое портфолио для будущего.
Такие специалисты уже через год-два неусыпной работы будут получать вдвое больший оклад и иметь продолжать иметь доступ к эксклюзивным заказчикам.
Поэтому требования и компенсации Ирины в данной вакансии рыночны, и своих кандидатов она найдет», — прокомментировал кадровый эксперт.
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