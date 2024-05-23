«Это неправда»: заболевшая коронавирусом Немоляева опровергла слухи о проблемах с сердцем

На прошлой неделе Светлана Немоляева была экстренно госпитализирована. У нее выявили коронавирусную инфекцию. У актрисы поднялось давление и появилась слабость.
Сегодня в СМИ распространилась информация, что на фоне заболевания у 87-летней Немоляевой начались проблемы с сердцем: ей диагностировали приступ фибрилляции предсердий на фоне дыхательной недостаточности.
В беседе с Teleprogramma.pro Светлана Немоляева опровергла слухи о проблемах с сердцем. Она подтвердила, что все еще находится на лечении в больнице.
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По словам артистки, вирус дал осложнение на голосовые связки, но в целом она чувствует себя удовлетворительно.
«Я сейчас не могу разговаривать, у меня очень плохо с голосом, я лежу в больнице. А так мне получше. Проблем с сердцем нет. Это неправда», — сообщила звезда фильма «Служебный роман».
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