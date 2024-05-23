50-летняя Наталия Антонова показала упражнения, благодаря которым остается стройной и молодой
Наталия Антонова. Фото: Global Look Press
Тренер по лечебной физкультуре Наталья Орлова прокомментировала их эффективность.
Актриса Наталия Антонова способна впечатлить многих своим внешним видом. Ее стройность и моложавость ежедневно обсуждают подписчики. Есть среди них и те, кто сомневается, что звезда добилась столь заметных результатов только лишь физическими нагрузками и правильным питанием.
Teleprogramma.pro обратилась с этим вопросом к тренеру по лечебной физкультуре Наталье Орловой. Действительно, можно ли в 50 лет (а именно столько Наталии Антоновой) оставаться стройной как кипарис без хирургического вмешательства и медпрепаратов?
«Ну, конечно, можно! Мне 52 года, фигура идеальная, здоровье тоже в норме. Что для этого нужно? Позитивный образ мыслей и гармоничное мировоззрение, правильные физические нагрузки, а еще важнее — правильные разгрузки, осанка и питание», — уверенно сказала эксперт.
Наталья Орлова также изучила упражнения, которые делает Наталия Антонова для поддержания физической формы, и заметила, что копировать их всем без оглядки на свое состояние не нужно. Есть противопоказания.
«Упражнения Наталии Антоновой, прыжки через скакалку и планка — только для здоровых и тренированных. При проблемах со спиной, без предварительной профессиональной подготовки, выполнять их нельзя. Планку делаем только под руководством грамотного специалиста. Прыжки противопоказаны при грыжах, особенно грыжах Шморля, опущениях внутренних органов, проблемах тазового дна», — сообщила Наталья Орлова.