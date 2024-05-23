50-летняя Наталия Антонова показала упражнения, благодаря которым остается стройной и молодой

Актриса Наталия Антонова способна впечатлить многих своим внешним видом. Ее стройность и моложавость ежедневно обсуждают подписчики. Есть среди них и те, кто сомневается, что звезда добилась столь заметных результатов только лишь физическими нагрузками и правильным питанием.

Teleprogramma.pro обратилась с этим вопросом к тренеру по лечебной физкультуре Наталье Орловой. Действительно, можно ли в 50 лет (а именно столько Наталии Антоновой) оставаться стройной как кипарис без хирургического вмешательства и медпрепаратов?