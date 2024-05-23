Стало известно, почему Алла Пугачева в 90-е резко поменяла репертуар

В начале карьеры у Аллы Пугачевой был очень хороший вокал и песни — довольно сложные в техническом исполнении. В них задействовалось много различных приемов, рассказала сонграйтер, артист и вокальный тренер Галина Полуянова. Она объяснила Teleprogramma.pro, по какой причине певица вдруг резко изменила репертуар в начале 1990-х годов.

«В 90-е годы населению уже не нужны были такие сложные технические песни. Необходимо было что-то попроще, потому что страна была на грани выживания, нужно было заниматься собой. Поэтому у Пугачевой появляются в репертуаре песни более простые, которые набирают популярность. Например, «Мадам Брошкина» и тому подобное. Тогда у нее целый альбом вышел. Тем не менее она все равно старалась выпускать какие-то глубокие песни, чтобы не забывали, как звучит на самом деле ее голос», — заявила эксперт.

Она отметила, что Алла Борисовна так и не смогла оставить сцену, хотя и обещала закончить с вокальной коммерческой деятельностью.

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