Лоза заявил, что прежней Аллы Пугачевой больше нет: «Женщина с другим лицом и другим голосом»

Алла Пугачева презентовала новую песню и выпустила клип к ней. Критик Сергей Соседов заявил, что не будет слушать композицию артистки. Аналогичную позицию занял музыкант Юрий Лоза. В беседе с Teleprogramma.pro он сообщил, что не планирует слушать новый трек Пугачевой, в том числе из-за того, что она перестала сотрудничать с хорошими авторами-песенниками и композиторами.
«Сейчас у Аллы Борисовны нет таких авторов, как Александр Зацепин, Раймонд Паулс, Леонид Дербенев или Илья Резник. Она сотрудничает непонятно с кем. Я знаю, что ей кто-то что-то ваяет. Но я не буду слушать песню, написанную людьми, которых я не знаю.
И Пугачева — это уже немножко другая женщина. Не та женщина, которая поет и которую мы знали как исполнительницу «Арлекино». Это женщина с другим лицом, с другим голосом, с другим репертуаром и местом жительства. Зачем мне ее слушать сейчас?» — недоумевает певец и композитор.
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Как отметил Лоза, есть артисты, которые поют песни, написанные 30–40 лет назад, в той же тональности. Они сохранили свои вокальные данные и продолжают работать так же, как раньше.
«Лариса Долина, ровесница Аллы Пугачевой, исполняет те же самые композиции в тех же тональностях. Она внешне меняется, но как исполнительница остается в такой же форме. Пугачева уже другая. Она не может спеть те песни, что пела раньше», — считает Юрий Лоза.
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