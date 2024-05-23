Лоза заявил, что прежней Аллы Пугачевой больше нет: «Женщина с другим лицом и другим голосом»

Алла Пугачева презентовала новую песню и выпустила клип к ней. Критик Сергей Соседов заявил, что не будет слушать композицию артистки. Аналогичную позицию занял музыкант Юрий Лоза. В беседе с Teleprogramma.pro он сообщил, что не планирует слушать новый трек Пугачевой, в том числе из-за того, что она перестала сотрудничать с хорошими авторами-песенниками и композиторами.

«Сейчас у Аллы Борисовны нет таких авторов, как Александр Зацепин, Раймонд Паулс, Леонид Дербенев или Илья Резник. Она сотрудничает непонятно с кем. Я знаю, что ей кто-то что-то ваяет. Но я не буду слушать песню, написанную людьми, которых я не знаю.

И Пугачева — это уже немножко другая женщина. Не та женщина, которая поет и которую мы знали как исполнительницу «Арлекино». Это женщина с другим лицом, с другим голосом, с другим репертуаром и местом жительства. Зачем мне ее слушать сейчас?» — недоумевает певец и композитор.