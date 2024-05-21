Иосиф Пригожин признался, почему не стал актером, а выбрал профессию продюсера

Актер Никита Кологривый сообщил, что выбрал профессию актера, чтобы стать знаменитым и заработать много денег. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, что повлияло на его выбор профессии и почему он не стал актером.
«Профессию я выбрал по зову сердца и по разуму, естественно. Я люблю то, что делаю, и считаю себя профессионалом в этой области. Мне помогать артистам работать и говорить за других проще, чем за самого себя. Я с раннего детства в этом и не случайный человек», — заявил продюсер.
Пригожин отметил, что если бы ему не нравилась работа, он бы ушел из этой отрасли и занимался чем-нибудь другим.
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«Я закончил ГИТИС. Кто становится продюсерами? Несостоявшиеся артисты, это я. Пробовал себя в театральных студиях и в эпизодических ролях в кино снимался, то есть у меня был опыт, но не было наставника. Если у вас есть наставник рядом, это большое счастье. У меня такого, к сожалению, никогда не было, и мне было тяжело.
Но в продюсерской отрасли у меня был наставник, звали его Юрий Айзеншпис. И благодаря ему у меня получились первые шаги. Благодаря ему я познакомился с Виктором Цоем и огромным количеством людей. Потом мне выпала честь работать с Вахтангом Кикабидзе, с певицей Соной. И так я стал менеджером, по большому счету хорошим, профессиональным, на мой взгляд», —подытожил Иосиф Пригожин.
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