Шаляпин заявил, что никогда не будет работать ради женщины: «Мужчины — вымирающий вид, нас надо носить на руках»

Музыкант Леонид Агутин заявил, что скорее разведется со своей женой Анжеликой Варум, чем пойдет с ней на шопинг. Агутин признался, что поход по магазинам для него — настоящее мучение и он не готов это сделать даже ради супруги.
Певец и шоумен Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, на что он никогда не пойдет даже ради любимой женщины.
«Никогда не буду работать ради женщины. Пусть работает сама. Мы, мужчины, — вымирающий, редкий вид, нас надо беречь и носить на руках. Так что я поддерживаю здесь Агутина. Считается, что мужчина что-то должен, но после слова «должен» я уже не слушаю», — заявил Шаляпин.
По словам артиста, многое также зависит от его настроения. Если оно хорошее, он может сделать щедрые подарки.
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«Но когда говорят «должен», у меня сразу какой-то стоп происходит. Никто в этом мире не хочет, чтобы его потребляли. Все хотят быть любимыми и любить. И мужчины, и женщины. Когда ты понимаешь, что тебя искренне любят, ты последнее отдашь. А когда ты чувствуешь к себе потребительское отношение, тогда эти отношения ничего не стоят», — считает певец.
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