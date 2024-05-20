Светлана Немоляева о своей экстренной госпитализации: «Чувствую себя вполне прилично, но слабость остается»

Звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева была экстренно госпитализирована в больницу. По данным ряда СМИ, у нее якобы диагностировали тяжелую форму коронавируса.
В беседе с Teleprogramma.pro Немоляева подтвердила, что у нее выявили ковид, но заявила, что сейчас чувствует себя довольно неплохо.
«Ничего такого страшного у меня нет. Главный врач в больнице сказал, что по всем показателям коронавирус в легкой форме, не опасный. В общем, он меня обнадежил и успокоил», — рассказала актриса.
По словам Светланы Немоляевой, ковидом она болеет в первый раз. Немоляева сообщила, что приехала в театр, но сыграть не смогла.
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«У меня все время было повышенное давление, которое никак не могло опуститься, и была какая-то слабость, апатия, что мне не свойственно, и даже температура поднялась. Роль, которую я должна была играть, эмоциональная, с шумными сценами, нужно было бегать на каблуках.
В театре мне вызвали скорую, и отвезли в инфекционную больницу на Волоколамском шоссе. Поместили в реанимацию, провели какие-то манипуляции, и сейчас я чувствую себя вполне прилично. Хотя слабость пока остается», — призналась Светлана Немоляева.
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