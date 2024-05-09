Таролог Панина о реакции дочки Волочковой на рождение второго брата: «Спокойно воспринимает»

Игорь Вдовин стал отцом в третий раз. Недавно его жена Елена Николаева сообщила, что у нее родился сын. Имя для крохи пара еще не выбрала. У них также подрастает сын Александр. А несколько лет назад к бизнесмену переехала дочка Ариадна.
Она признавалась, что устала жить в особняке своей мамы. У нее сложились хорошие отношения с новой избранницей отца. Она будет одной из первых, кто познакомится с новорожденным малышом.
Таролог
«Я могу сказать, что девочка в какой-то степени избалованная, ревнивая, жаждущая внимания, но возраст позволяет ей отдалиться. Мне кажется, она хочет жить где-то за границей, путешествовать, но внимание мамы, конечно, никто не заменит. Чувствует ли она себя ненужной? Скорее всего, нет.
Анастасия явно уделяет своей дочери достаточное количество внимания. Дочка прекрасно понимает и характер, и поведение, и работу, и образ жизни своей матери. Она уже давно с этим смирилась. Я думаю, что на руку здесь играет возраст. Возможно, что в детстве ей не хватало внимания. Многим детям не хватает внимания.
Игорь Вдовин и Елена Николаева с сыном. Фото: соцсети Елены Николаевой
Бывает такая история, что рождение второго ребенка дается родителям более осознанно, так как родители малышу начинают больше уделять внимания, поэтому старшие дети переживают и ревнуют. Но с такой ситуацией здесь мы уже навряд ли столкнемся, так как у Волочковой дочка уже взрослая, она спокойно воспринимает рождение еще одного брата.
Я не вижу, чтобы у Ариадны было желание вернуться в дом к маме. Девочка уже выпорхнула из гнезда и хочет наслаждаться собственной жизнью. Отношения в семье вполне себе дружеские. Думаю, Анастасия хотела бы видеть дочку в своих шоу, чтобы она продолжила ее дело. Возможно, что дочка на это и согласится», — поделилась таролог.
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