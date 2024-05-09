Таролог Панина о реакции дочки Волочковой на рождение второго брата: «Спокойно воспринимает»

Игорь Вдовин стал отцом в третий раз. Недавно его жена Елена Николаева сообщила, что у нее родился сын. Имя для крохи пара еще не выбрала. У них также подрастает сын Александр. А несколько лет назад к бизнесмену переехала дочка Ариадна.

Она признавалась, что устала жить в особняке своей мамы. У нее сложились хорошие отношения с новой избранницей отца. Она будет одной из первых, кто познакомится с новорожденным малышом.