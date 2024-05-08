Соседов заявил, что борющийся с болезнью Губин стал выглядеть лучше: «Это небо и земля!»

Андрей Губин раньше был настоящей звездой, но в последние годы он редко появляется на публике. Артист рассказывал, что у него диагностировали прозопалгию. Это болезнь, вызывающая сильнейшие боли в лице. Он уже несколько лет ходит по врачам, но победить недуг ему не удается. Однако недавно певец признался, что у него появилась девушка.

Также Игорь Крутой предложил ему устроить творческий вечер на «Новой волне». Губин согласился, но отметил, что сам петь не будет, а лишь станет гостем в зале.

В беседе с Teleprogramma.pro журналист и музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал возможность возвращения звезды 90-х на сцену. Он считает, что это может случиться, так как артист чувствует себя лучше.