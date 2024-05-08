Соседов заявил, что борющийся с болезнью Губин стал выглядеть лучше: «Это небо и земля!»

Андрей Губин раньше был настоящей звездой, но в последние годы он редко появляется на публике. Артист рассказывал, что у него диагностировали прозопалгию. Это болезнь, вызывающая сильнейшие боли в лице. Он уже несколько лет ходит по врачам, но победить недуг ему не удается. Однако недавно певец признался, что у него появилась девушка.
Также Игорь Крутой предложил ему устроить творческий вечер на «Новой волне». Губин согласился, но отметил, что сам петь не будет, а лишь станет гостем в зале.
В беседе с Teleprogramma.pro журналист и музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал возможность возвращения звезды 90-х на сцену. Он считает, что это может случиться, так как артист чувствует себя лучше.
«Я тут видел Андрея Губина по телевидению в какой-то программе ночью. Он вроде дома сидел, на нем была медицинская маска. Он неплохо выглядит, я хочу сказать. Если он не поправился, то выглядит гораздо лучше, чем раньше. И он сказал, что будет записывать песни, что лучше себя чувствует. Это было недели две назад.
Я раньше думал, что совсем ему плохо. Несколько лет назад он казался мне каким-то сморщенным. Какое-то у него очень странное заболевание. Сейчас лицо выглядит лучше, хоть оно и не идеальном состоянии. То что было шесть лет назад и сейчас — это небо и земля!
Я рад за него, что он выздоравливает! Я очень рад! Возвратиться он на сцену или нет — это дело десятое. Главное, чтобы человек выздоровел.
Он милый, хороший парень. У него очень светлые песни. Он в меру талантливый, я бы сказал. У него есть несколько шлягеров: "Ночь", "Лиза". Их часто поют на конкурсах. Даже пели на "Х Факторе" в разных странах. Поют дети, юноши из народа. Подобные конкурсы проводятся регулярно и там пели в том числе песни Губина. Так что песни его звучат!
Главное — здоровье. Если у него нет сил, то не надо ничего делать. А если силы есть, то можно что-то записать. Я ему желаю только здоровья!» — сказал критик.