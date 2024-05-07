Кинокритик Шнейдеров считает, что Ефремов после выхода из колонии станет очень востребован

Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии, куда попал после ДТП, в котором погиб человек. Актер в нетрезвом состоянии врезался в другое транспортное средство в Москве. Водитель другого автомобиля умер. Уже три с половиной года артист находится в тюрьме. Недавно стало известно, что он не сможет выйти по УДО. Всего Ефремову назначили семь с половиной лет заключения под стражу.

Потом он выйдет на свободу и, скорее всего, снова станет сниматься в кино. Советский и российский режиссер, киножурналист, педагог Давид Шнейдеров рассказал в беседе с Teleprogramma.pro, будет ли Михаил Олегович востребованным актером после того, как снова окажется на свободе.

«Я считаю, что поначалу точно будет востребован, потому что это будет грандиозный информационный шум — выход Ефремова из колонии. Вопрос в другом: захочет ли он вообще сниматься? Захочет ли он выходить на сцену? И сколько времени ему нужно будет на адаптацию после жестких условий и новой жизни в условиях, от которых он давно отвык? То что поначалу к нему выстроится очередь — это наверняка. Так как это хайп, шум, привлечение внимания. Михаил Ефремов — хороший артист. Я с ним хорошо знаком. Он и в кино хорошо играл, и на сцене», — высказался Шнейдеров.

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