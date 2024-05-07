Прохор Шаляпин о «Фабрике звезд»: «За кого заплатили, те и остались!»

Недавно завершился очередной сезон шоу «Голос». Победителем стал подопечный Полины Гагариной Богдан Шувалов. Однако многие считали фаворитом Георгия Русских. Его поддерживала даже Алла Пугачева. Однако Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что Примадонна считает самой талантливой свою дочку Кристину Орбакайте. Он также заговорил о подноготной телевизионных шоу.

Артист вспомнил, как участвовал в «Фабрике звезд». Он признался, что участники выступали после проекта, если им помогали. Прохор подчеркнул, что так было на разных сезонах, в том числе и на пятой «Фабрике звезд», которую курировала Пугачева.

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