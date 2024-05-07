Прохор Шаляпин о «Фабрике звезд»: «За кого заплатили, те и остались!»

Недавно завершился очередной сезон шоу «Голос». Победителем стал подопечный Полины Гагариной Богдан Шувалов. Однако многие считали фаворитом Георгия Русских. Его поддерживала даже Алла Пугачева. Однако Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что Примадонна считает самой талантливой свою дочку Кристину Орбакайте. Он также заговорил о подноготной телевизионных шоу.
Артист вспомнил, как участвовал в «Фабрике звезд». Он признался, что участники выступали после проекта, если им помогали. Прохор подчеркнул, что так было на разных сезонах, в том числе и на пятой «Фабрике звезд», которую курировала Пугачева.
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«За кого заплатили, те и остались! Ну, с нашей «Фабрики» тоже много кто остался. Это Дима Колдун, Согдиана, Сеня Бородин из «Челси», Зара. Просто другое дело, что им тоже помогли, что они не сами по себе все остались.
Настоящие такие вот звезды, они все манипуляторы, все эгоисты, все думают только о себе. И никогда никто не будет действительно хвалить по-настоящему талантливого конкурента. Понимаете? Все хвалят своих бездарных детей и неопасных таких вот участников, которые, может, и поют хорошо, но психика слабая. И понятно, что звезды из этого человека не получится. Это вот мы интуитивно чувствуем», — высказался Шаляпин.