Продюсер Рудченко объяснил, зачем Орбакайте повысила гонорар за корпоратив на 1 млн рублей: «Пытается компенсировать отмену концертов»

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с сайтом Teleprogramma.pro прокомментировал стремление Кристины Орбакайте повысить ставку за корпоратив на 1 млн рублей. Артистка готова приехать в Россию и выступить на частном концерте для любых заказчиков за внушительный гонорар в 5,5 миллиона рублей. Эксперт считает, что в первую очередь это связано с тем, что ранее Кристина Орбакайте столкнулась с отменой своих концертов в России. Планировать гастрольный тур она не собирается, зато готова петь для богатых заказчиков.

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