Продюсер Рудченко объяснил, зачем Орбакайте повысила гонорар за корпоратив на 1 млн рублей: «Пытается компенсировать отмену концертов»

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с сайтом Teleprogramma.pro прокомментировал стремление Кристины Орбакайте повысить ставку за корпоратив на 1 млн рублей. Артистка готова приехать в Россию и выступить на частном концерте для любых заказчиков за внушительный гонорар в 5,5 миллиона рублей. Эксперт считает, что в первую очередь это связано с тем, что ранее Кристина Орбакайте столкнулась с отменой своих концертов в России. Планировать гастрольный тур она не собирается, зато готова петь для богатых заказчиков.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Концерты отменяли, а у нее же есть свои планы доходов в нашей стране, концерты из графика ушли. Вот она и пытается компенсировать отмену концертов на корпоративах. Если она приезжает в Россию, то стоит как артист дороже. Так делает и ее мама. Алла Пугачева не исключает свое появление на частных закрытых вечеринках, но за огромные деньги», — говорит Павел Рудченко.