Боня о дочери Анджелине: «Папа покупает ей лошадь, а мама — все остальное, что она хочет»

Блогер и модель Виктория Боня рассказала Teleprogramma.pro, что часто покупает 12-летней дочери Анджелине то, что девочка попросит, но не считает что она ее сильно балует.

Сейчас девочка захотела лошадь, и такой презент дочери сделает отец, бизнесмен Алекс Смерфит.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».