Боня о дочери Анджелине: «Папа покупает ей лошадь, а мама — все остальное, что она хочет»

Блогер не считает, что сильно балует дочь. Фото: соцсети Виктории Бони

По мнению Виктории, ребенок должен знать цену деньгам.

Блогер и модель Виктория Боня рассказала Teleprogramma.pro, что часто покупает 12-летней дочери Анджелине то, что девочка попросит, но не считает что она ее сильно балует. 

Сейчас девочка захотела лошадь, и такой презент дочери сделает отец, бизнесмен Алекс Смерфит.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Она хочет лошадь. Папа покупает ей лошадь. Мама ей покупает все остальное, что она хочет. Анджелина себе ни в чем не отказывает, это уж точно могу сказать. Сначала у нее была небольшая лошадь, как пони, для тренировки. Но ребенок растет, и сейчас она будет смотреть другую лошадь. 

Не могу сказать, что мы сильно балуем дочь, но я думаю, что, конечно, очень хорошо, если ребенок будет знать счет деньгам и ценность того, что он тратит», — заявила Виктория.

 

Читайте также