Боня о дочери Анджелине: «Папа покупает ей лошадь, а мама — все остальное, что она хочет»

Блогер и модель Виктория Боня рассказала Teleprogramma.pro, что часто покупает 12-летней дочери Анджелине то, что девочка попросит, но не считает что она ее сильно балует.
Сейчас девочка захотела лошадь, и такой презент дочери сделает отец, бизнесмен Алекс Смерфит.
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«Она хочет лошадь. Папа покупает ей лошадь. Мама ей покупает все остальное, что она хочет. Анджелина себе ни в чем не отказывает, это уж точно могу сказать. Сначала у нее была небольшая лошадь, как пони, для тренировки. Но ребенок растет, и сейчас она будет смотреть другую лошадь.
Не могу сказать, что мы сильно балуем дочь, но я думаю, что, конечно, очень хорошо, если ребенок будет знать счет деньгам и ценность того, что он тратит», — заявила Виктория.