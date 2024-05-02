«Если рак в последней стадии»: какой шанс у больного Михаила Ефремова выйти на свободу — ответ адвоката

Здоровье актера Михаила Ефремова, которому, по данным СМИ, отказали в условно-досрочном освобождении (УДО) из-за нарушения режима отбывания наказания в колонии, сильно пошатнулось. У него выпали все зубы, а также появились проблемы с легкими. С таким заявлением выступила давняя подруга Ефремова, ресторатор Татьяна Беркович. По ее словам, артист «умирает» и его пора отпустить на свободу, поскольку он уже отсидел три с половиной года и понес заслуженное наказание за смертельное ДТП.

Адвокат Александр Бенхин прокомментировал в беседе с Teleprogramma.pro возможность того, что Михаила Ефремова выпустят из тюрьмы раньше срока по причине выявленных болезней. Шансов на это у актера практически нет, если только у него не диагностировали смертельное заболевание, заявил Бенхин.

«Людей досрочно освобождают или меняют им наказание, на не связанное с лишением свободы, если у них смертельное заболевание. То есть рак в терминальной, последней четвертой стадии, либо какая-то ужасная гангрена. Сами по себе его болезни не являются основанием для УДО. Он может лечиться, находясь в неволе. Также ему могут разрешить лечиться не в тюремной больнице, но под конвоем», — пояснил адвокат.

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Он напомнил, что на условно-досрочное освобождение влияют, прежде всего, примерное поведение, отсутствие взысканий со стороны администрации колонии и УФСИН, претензий со стороны семьи пострадавшего, а также отбытие половины срока наказания.