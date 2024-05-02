Легостаев о творчестве Баскова: «Идет простым путем, потому что эстрадой заниматься легче, чем оперой»

Николай Басков, начавший свой творческий путь как оперный певец, уже не первое десятилетие радует поклонников своим творчеством на поп-сцене. Однако возникает вопрос: не устал ли российский зритель от этого? Ведь когда-то народный артист пел с самой Монсеррат Кабалье, поражая оперную диву своим чарующим голосом.

Музыкальный критик Илья Легостаев поделился с Teleprogramma.pro своим мнением на этот счет.

«У него, конечно, эстрадный период продолжается достаточно долго. Я думаю, что его поклонники к этому уже привыкли. Подозреваю, что он просто идет более простым путем, потому что все-таки эстрадой заниматься легче, чем оперой. Опера — это постоянная поддержка голоса в тонусе и сложные произведения», — сказал эксперт.

Легостаев также отметил, что Басков все-таки не совсем порвал с оперным искусством. «В своих интервью он говорит, что не закрыл за собой дверь в серьезный театр. Но в настоящий момент, видимо, это все-таки какая-то запасная опция, которая пока не используется», — добавил критик.

И если российский зритель продолжает охотно слушать Баскова на поп-сцене, он и будет на ней выступать.

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