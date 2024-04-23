Пугачева появилась на публике в стильном парике и жакете с эффектом стройности

Алла Пугачева посетила ресторан месте с супругом Максимом Галкиным* и подругой, фото с певицей разместил в своем аккаунте фан-клуб артистки.

Примадонна появилась на публике в стильном брючном костюме, который подчеркнул ее стройность. Комплект включал в себя черные брюки с завышенной талией и облегающий джемпер, дополненный жакетом в мелкую клетку с однобортным воротником.

Черные линии по краям жакета эффектно выделили талию певицы. Завершили образ темные очки, которые идеально сочетались с нарядом.

Алла Борисовна примерила стильный парик с небрежной прической и легкими локонами. Пользователи Сети отметили, что Пугачева выглядела свежей и отдохнувшей.

«Алла Борисовна с каждым годом все молодеет и молодеет! Прекрасно выглядит, стильная и красивая!», «Пугачева — всегда икона стиля! Обожаю ее образы, а этот особенно! Браво!», «Как же приятно видеть счастливую и цветущую Аллу Борисовну! Восхищаюсь ей!» «Этот образ Пугачевой просто шикарный! Она умеет удивлять!», «Алла Борисовна доказала, что возраст — всего лишь цифра! Она прекрасна!» — отметили фолловеры под фото.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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