Врач Щепеляев об облучении Пугачевой в Чернобыле: «Тут скорее от страха»

Известный гитарист Александр Левшин, сотрудничавший с Аллой Пугачевой, сообщил изданию «Страсти», что у певицы после посещения Чернобыля в 1986 году возникли серьезные проблемы со здоровьем.

По его словам, Примадонна после гастролей в «зоне отчуждения» столкнулась с таким заболеванием, как псориаз.

Даниил Щепеляев, врач аллерголог-иммунолог, прокомментировал специально для Teleprogramma.pro, что псориаз на самом деле мог начаться у Аллы Пугачевой после ее визита в Чернобыль. Хотя «вероятность связи незначительная», подметил эксперт. Скорее всего, кожное заболевание возникло после концерта на Украине на нервной почве — все-таки место может навеять ужас.

«Тут скорее от страха или других психических потрясений. Притом скорее от страха, чем от небольших доз облучения», — прокомментировал врач изданию.

Также Даниил Щепеляев добавил уже не по теме, но от сердца: «А не пора ли о старухе забыть? Одна из многих поп-мадам конца СССР. Если только ностальгия. Просто обидно, что всякое *** русских поливает, но подъедается за счет тех же русских».

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