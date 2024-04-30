Звезда сериала «Слово пацана» Григорий Дудник готов был сниматься бесплатно: «Меня периодически приспускают на землю»

Звезда сериала «Слово пацана» Григорий Дудник, несмотря на достаточно юный возраст, уже серьезный артист с внушительной фильмографией, насчитывающей несколько десятков работ. После нашумевшего проекта он стал еще более востребован и рассказал Teleprogramma.pro, как изменилась его жизнь и в каких картинах зрители смогут увидеть его в ближайшее время.

«Дядя Леша»

- У вас в сериале «Дядя Леша» главная роль, расскажите немного о своем персонаже.

- Мой персонаж – «пухляш», очень добрый, самый умный в душе, мне кажется, и очень ранимый, но тоже глубоко внутри и человек, который всегда поможет в любых обстоятельствах.Он очень хочет уйти к приемным родителям, но когда уходит, понимает, что скучает по своим ребятам.

- А умный в плане образованности или по-житейски в свои годы умен?

- Он сообразительный, но скрывает свое качество. Я надеюсь, мне это удалось передать.

- В «Дяде Леше» драма переплелась с комедией и, наверняка, было немало веселых и смешных моментов, которые мы увидим в этом проекте. Какие вам запомнились больше всего?

- Мне запомнилось, где мы купались в Волге в 4 утра в одежде. Было очень холодно, это была осень, и у нас был один дубль. Мы зашли в воду. В итоге всем понравилось, там нужно было улыбаться и нам говорят: «Идите дальше». Мы ушли почти на середину реки и уже трясемся, улыбаемся, выйти не можем, вода везде. И вот это больше всего запомнилось, потому что было смешно, как я бегу в эту воду. Еще смешной момент был, когда мы украли одну вещь на стройке. Мы бежим с ней, я уже устал, задыхаюсь, сзади нам сигналят, и я поворачиваюсь, а там полиция. И мы начинаем убегать, а вещь тяжелая, и все начинает идти не по плану.

Но были и драматические сцены, где можно пустить скупую слезу.

- А есть ли какие-то интересные моменты, которые не вошли в кадр?

- Пока не знаю, но мне кажется, мы снимали все в точку.

За кадром остались только самые теплые и самые счастливы минуты общения со взрослыми актерами.

- С какими сложностями вы столкнулись на этом проекте?

- Экспедиция. Потому что это был другой город – Рыбинск в Ярославской области и, честно сказать, я не особо люблю экспедиции, предпочитаю спать у себя дома, в кровати. Когда после съемок ты хочешь прийти домой, к семье, но приходишь в номер отеля в другом городе. Это было сложно, но весело.Приходилось ездить туда-сюда – в Москву и обратно.

Больше никаких сложностей не было. У нас была прекрасная съемочная группа, прекрасный актерский каст.