Звезда сериала «Слово пацана» Григорий Дудник готов был сниматься бесплатно: «Меня периодически приспускают на землю»

Звезда сериала «Слово пацана» Григорий Дудник, несмотря на достаточно юный возраст, уже серьезный артист с внушительной фильмографией, насчитывающей несколько десятков работ. После нашумевшего проекта он стал еще более востребован и рассказал Teleprogramma.pro, как изменилась его жизнь и в каких картинах зрители смогут увидеть его в ближайшее время.
«Дядя Леша»
- У вас в сериале «Дядя Леша» главная роль, расскажите немного о своем персонаже.
- Мой персонаж – «пухляш», очень добрый, самый умный в душе, мне кажется, и очень ранимый, но тоже глубоко внутри и человек, который всегда поможет в любых обстоятельствах.Он очень хочет уйти к приемным родителям, но когда уходит, понимает, что скучает по своим ребятам.
- А умный в плане образованности или по-житейски в свои годы умен?
- Он сообразительный, но скрывает свое качество. Я надеюсь, мне это удалось передать.
- В «Дяде Леше» драма переплелась с комедией и, наверняка, было немало веселых и смешных моментов, которые мы увидим в этом проекте. Какие вам запомнились больше всего?
- Мне запомнилось, где мы купались в Волге в 4 утра в одежде. Было очень холодно, это была осень, и у нас был один дубль. Мы зашли в воду. В итоге всем понравилось, там нужно было улыбаться и нам говорят: «Идите дальше». Мы ушли почти на середину реки и уже трясемся, улыбаемся, выйти не можем, вода везде. И вот это больше всего запомнилось, потому что было смешно, как я бегу в эту воду. Еще смешной момент был, когда мы украли одну вещь на стройке. Мы бежим с ней, я уже устал, задыхаюсь, сзади нам сигналят, и я поворачиваюсь, а там полиция. И мы начинаем убегать, а вещь тяжелая, и все начинает идти не по плану.
Но были и драматические сцены, где можно пустить скупую слезу.
- А есть ли какие-то интересные моменты, которые не вошли в кадр?
- Пока не знаю, но мне кажется, мы снимали все в точку.
За кадром остались только самые теплые и самые счастливы минуты общения со взрослыми актерами.
- С какими сложностями вы столкнулись на этом проекте?
- Экспедиция. Потому что это был другой город – Рыбинск в Ярославской области и, честно сказать, я не особо люблю экспедиции, предпочитаю спать у себя дома, в кровати. Когда после съемок ты хочешь прийти домой, к семье, но приходишь в номер отеля в другом городе. Это было сложно, но весело.Приходилось ездить туда-сюда – в Москву и обратно.
Больше никаких сложностей не было. У нас была прекрасная съемочная группа, прекрасный актерский каст.
Сейчас Григорию не до учебы, он постоянно занят на съемках. Фото: соцсети Григория Дудника
О личном, внимании и хейте
- Предметом интереса поклонников является ваша личная жизнь. Как вы справляетесь с публичностью и как она повлияла на вас?
- Безусловно, стало намного больше внимания. Прежде, чем что-то сделать, сказать, куда-то пойти, нужно думать сто раз, совещаться и четко понимать, что за каждым моим словом теперь четко следят. Так что, если я провокационное что-то скажу, то завтра это будет почти везде.
- А с хейтом столкнулись?
- С невероятным количеством, потому что у меня отрицательный персонаж в «Слове пацана». И если на меня после 9 ноября люди подписывались, то прошла серия, где мы с ребятами бьем Андрея и требуем с него деньги, начали потихоньку отписываться, писать гадости: «Я бы никогда так в жизни не поступил» и все в таком роде. Но на самом деле я бы тоже в жизни так никогда не поступил – это ужасно.
- Помимо актерской карьеры вы также развиваетесь как музыкант. Можно пару слов об этом вашем увлечении.
- Я отучился в музыкальной школе 7 лет по классу баян, продолжаю это дело, но редко, практически не беру в руки инструмент. Но вообще я очень музыкальный человек, я очень люблю музыку и рад, что она есть в моей жизни.
- Как совмещаете?
- Когда есть вдохновение, я беру инструмент и минут 30-40 могу поиграть, а могу не прикасаться к нему месяц, два.
- Без актерской игры вы не можете прожить два месяца?
- Нет, для меня это очень тяжело, потому что я не люблю выходные, у меня ощущение, что я теряю сноровку и мне тяжело без этого.
- Как удается уделять время учебе и работе?
- Учиться, к сожалению, удается плохо. Я сейчас на домашнем обучении, у меня через месяц уже экзамены. Я готовлюсь исключительно к ним, а базово прохожу остальные предметы самостоятельно. Так что учеба на втором плане. Если бы я еще ходил в школу, было бы очень тяжело.
- Учителя делают скидку?
- Не все, много кто завидует, но есть и те, кто понимает и гордится даже.
- А одноклассники?
- Одноклассники...По ним так не скажешь, они очень хитрые личности – в лицо улыбаются, но что они думают про себя и обсуждают вместе - неизвестно. Но так, вроде бы, радуются, исподтишка снимают, что я с ними в школе учусь, гордятся даже.
- Изменилось ли как-то отношение одноклассников после «Слова пацана»?
- Да, будто бы стало больше уважения. Раньше этого особо не отмечал.
- А девчонки стали проявлять больше внимания и интереса?
- Наверное, больше да, чем нет. Появились барышни, которые пишут в директ, находят Telegram, пишут туда, на улице глазки строят, когда узнают.
Григорий Дудник, как и другие звезды сериала «Слово пацана», переживает волну популярности. Фото: соцсети Григория Дудника
«Слово пацана»
- Расскажите, пожалуйста, о своем творческом пути. Как вы решили стать актером?
- Путь на самом деле получился случайный, никто об этом даже подозревать не мог. Я оказался в нужно время в нужном месте – пошел с сестрой за компанию поступать в театральную школу и поступил. В итоге я здесь, а сестра в меде. Оказалось, это ей не по душе.
- Как оказались в сериале «Слово пацана»? У вас до этого тоже было немало работ, в том числе в «Реальных пацанах», однако большую известность принес именно сериал Жоры Крыжовникова.
- Меня позвали на пробы. Я прочитал сценарий, и сразу узнал, что Жора Крыжовников. Сказал, что пойду хоть бесплатно. Потом через некоторое время меня утвердили, прошли финальные пробы и начали готовиться к съемочному процессу.
- Вот эта фраза «пойду хоть бесплатно», то есть на столько хотелось поработать с Крыжовниковым?
- Да, безусловно, потому что это гениальный человек. Мне кажется, можно сказать уже мэтр. Поэтому, когда я увидел строчку – Жора Крыжовников, я сказал, что пойду бесплатно.
- Для вас актерство – это больше увлечение, а не источник заработка, верно? Как хобби?
- Я не могу это назвать хобби, потому что для меня это все-таки уже профессия, которую я осознанно выбрал и хочу идти с ней по жизни дальше, до последнего дня. А так – да, мне пока можно было бы не зарабатывать, но я уже это делаю с радостью.
- Расскажите о том, с какими трудностями столкнулись лично вы во время съемок.
- Советская форма – это безумно тяжело. Жаль детей, которые в ней ходили. Пальто, например, было из того самого времени. Оно дико кололось, сковывало и было неприятно.И физически было тяжело, потому что много драк было, но драки – это что-то драйвовое лично для меня, потому что я после них чувствовал себя так, будто я правда подрался, но шрамов нет, и это замечательно.
- Некоторые ваши коллеги по «Слову пацана» переживают период звездной болезни. Вы с этим столкнулись?
- Я думаю, пока что я не «в космосе», пока держусь. Очень тяжело, меня периодически приспускают на землю родители. Ведь сейчас открыты все двери. Тех, кого я видел раньше лишь на экране, теперь я с ними встречаюсь, общаюсь. Плюс появился больший спрос, поэтому тяжко очень.
- Еще и возраст такой, когда играет юношеский максимализм, да?
- Да, и возраст, потому что все-таки в этом возрасте получить такую популярность – это плохо, как нам сказал Андрей Николаевич (Андрей Николаевич Першин - настоящее имя Жоры Крыжовникова – прим.ред.). Я согласен, это может помочь подняться на ступень выше, а может снести башню.
- Один из ваших коллег - Никита Кологривый просто не сходит с обложек, является частым участником разных скандалов, как вы на это смотрите?
- Нормально, он же все-таки коллега. Но смешно, честно признаться. Когда плохое настроение, можно включить его интервью и посмеяться.
- А во время съемок он не производил впечатление такого человека?
- Я с ним пересекался две смены, но он не производил такого впечатления. Вообще думал, что это кто-то их массовки, потому что он себя максимально тихо вел.
В сериале у Дудника отрицательная роль. Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
О планах и достижениях
- Какие планы на будущее? Сдать экзамены, дальше что?
- Дальше усиленно и плодотворно работать. У меня сейчас запланировано пару хороших картин, одна летом и еще осенью. Надеюсь, все получится, и я буду усиленно работать.Если удачно сдам ОГЭ, буду заканчивать 10 класс экстерном и потом поступать в театральный.
- Какой бы совет дали начинающим актерам?
- Никого не слушать, когда говорят, что не стоит туда идти, это клоунада, ничего не получится. Идите вперед по своей дороге, к своей цели, и у вас обязательно все получится, не с первого-второго-третьего, так с четвертого раза точно! Нельзя останавливаться ни в коем случае, если что-то не получилось.
- Какое достижение считаете самым большим в своей жизни?
- Все, про что мы говорим. То, что меня знают, и я имею уже небольшой авторитет в профессии.И это не может не радовать.
- Поделитесь планами на майские праздники.
- Работа. Я снимаюсь. Пока не могу говорить, в каком проекте, это держится в секрете. Но также снимаюсь в продолжении уже культового сериала «Патриот 4». Над ним плодотворно работаем.
- Что бы вы хотели сказать своим поклонникам и зрителям?
- Я вас люблю, спасибо, что вы есть!