Елена Беркова заявила об участии в масштабном проекте: «Снимаем сериал на основе моей жизни»

Елена Беркова — известная модель, актриса и участница многочисленных телевизионных проектов. Обрести популярность ей помогли различные медийные программы, в том числе реалити-шоу «Дом-2».

В беседе с Teleprogramma.pro Беркова рассказала, чем занимается сейчас. По словам актрисы, она участвует в съемках сериала о своей жизни. При этом раскрывать другие подробности Елена отказалась.

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