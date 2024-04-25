Елена Беркова заявила об участии в масштабном проекте: «Снимаем сериал на основе моей жизни»

Елена Беркова известна участием в различных медиапроектах. Фото: Global Look Press  

Съемки проходят по заказу одной из онлайн-платформ.

Елена Беркова — известная модель, актриса и участница многочисленных телевизионных проектов. Обрести популярность ей помогли различные медийные программы, в том числе реалити-шоу «Дом-2». 

В беседе с Teleprogramma.pro Беркова рассказала, чем занимается сейчас. По словам актрисы, она участвует в съемках сериала о своей жизни. При этом раскрывать другие подробности Елена отказалась.  

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«У меня сейчас один из самых масштабных проектов в жизни. Мы снимаем сериал на основе моей жизни для платформы и работаем активно над этим процессом. Я не могу пока раскрывать конкретные детали. Режиссеры мне разрешили только говорить в общих чертах о самом событии, у нас нет согласованности, чтобы я раскрывала что-то конкретно», — заявила Елена Беркова.

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