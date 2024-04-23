Адвокат объяснил, какие проблемы могут быть у Собчак и Урганта из-за Блиновской: «Времена изменились, больше с рук это не сойдет»

В нашумевшем уголовном деле о неуплате налогов и отмывании денежных средств в отношении «королевы марафонов» Елены Блиновской появился новый эпизод. В рамках расследования в налоговую службу, как пишут СМИ, вызвали журналистку Ксению Собчак, шоумена Ивана Урганта и солиста группы «Звери» Романа Билыка. Им пришлось объяснить, какие гонорары они получили от Блиновской, а также выдать ФНС бухгалтерскую документацию своих компаний.

Три года назад Елена Блиновская пышно отметила сорокалетие, потратив на вечеринку почти 120 миллионов рублей. Собчак и Ургант были ведущими, а саундтрек записали «Звери». Деньги им блогер, находящаяся сейчас в СИЗО, якобы платила со счетов своих многочисленных компаний.

Адвокат Юрий Шель рассказал Teleprogramma.pro, зачем налоговикам понадобилось вызывать артистов и требовать у них бухгалтерскую отчетность.

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«Во-первых, там идет занижение налогов. Потому что, судя по стоимости билетов на корпоратив, обозначаются заниженные суммы. Вызвали артистов, чтобы спросить, выступали ли они платно на корпоративе. Я думаю, что они будут отрицать это и говорить, что безвозмездно выступали, по дружбе. Скорее всего, никто не проводил это через бухгалтерию и налоги с этого не платились», — считает Шель.

Если даже межбанковские переводы и были зафиксированы налоговой, по словам адвоката, Собчак, Урганту-младшему и Билыку вряд ли грозит какая-то ответственность.