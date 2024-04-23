Нарколог Казанцев о 12-летней дочке Самойловой Ариеле: «Риск зависимости выше, чем у других»

Оксана Самойлова, мать девочки, попросила удалить данный контент, однако видео попало в Сеть. Teleprogramma.pro обратилась к врачу психиатру-наркологу высшей категории Алексею Казанцеву с просьбой прокомментировать данную ситуацию.

Казанцев выразил сожаление по поводу того, что некоторые родители считают, что лучше дать ребенку попробовать алкоголь в присутствии взрослых, чем позволить ему сделать это в компании сверстников.

Однако, по его мнению, это утопическая идея, поскольку в нашей стране нет культуры пития, подобной той, что существует в Италии или Грузии. Он также подчеркнул, что даже для взрослых не существует безопасных доз горячительного, а для 12-летнего ребенка, чей головной мозг еще не сформировался, алкоголь особенно опасен.

«Нет у нас такой культуры пития, как в Италии, Грузии и других винодельческих странах. У нас, к сожалению, более крепкий алкоголь преобладает», — сказал врач.

Казанцев также упомянул о зависимости отца девочки, Джигана, и предупредил, что у детей есть риск развития предрасположенности к зависимостям. Он призвал родителей быть осторожными и не рисковать здоровьем своих детей.

«Алкоголь поражает нейроны головного мозга, он нейротоксин, то есть яд, убивающий токсины, то есть ухудшающий когнитивные функции запоминания, мышления, обучаемости и так далее», — заметил нарколог.

Он также подчеркнул: «У детей есть риск так называемой предрасположенности к возникновению зависимостей. Об этом необходимо не забывать. Риск возникновения зависимости у дочери Самойловой выше, чем у других детей, но это не значит, что она обязательно станет зависимой».

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