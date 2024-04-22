«Атмосфера накаляется»: какую схему с продажей замка хотят провернуть Пугачева с Галкиным*

Алла Пугачева вместе с семьей уже два года не живет в России, но до сих пор не смогла продать свой особняк в подмосковной деревне Грязь. Журналистам стало известно, что в июне артистка намерена приехать на родину, чтобы переоформить недвижимость с мужа Максима Галкина* на себя, а затем сделать дарственную на замок своим детям, дочери Лизе и сыну Гарри.

Адвокат Александр Бенхин в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что такая схема не противоречит законодательству и абсолютно легальна, так как еще не вступил в силу закон о конфискации имущества у иноагентов. Кроме того, в отношении Галкина* не нет ни одного судебного решения.

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«На данный момент сделка абсолютно чистая, между мужем и женой возможны любые дарственные. Налогами такие сделки не облагаются, то есть на себя она перевести недвижимость может. Но все мы отлично понимаем, для чего это делается, потому что атмосфера накаляется. Они понимают, что не сегодня-завтра на Галкина* могут серьезно «наехать», и тогда он уже будет отвечать имуществом. Надеются, видимо, что на Аллу Борисовну все-таки «не наедут», так как она национальное достояние. И она, в общем-то, в своих высказываниях более аккуратна, ей сложно что-то предъявить. Поэтому, естественно, они понимают, что шансов меньше, что у нее что-то будут забирать», — отметил адвокат.

По его словам, Алле Пугачевой необязательно составлять завещание на детей, она при жизни может переоформить дом на сына и дочь, при этом оставаясь их опекуном и фактически распоряжаясь объектом.

«Пугачева может управлять этим имуществом, которое уже по факту принадлежит несовершеннолетним детям. Я как юрист предложил бы именно такую схему. Сделать владельцем несовершеннолетнего ребенка. Очень сложно что-то, так сказать, отнять у детей. Но при этом родитель как опекун распоряжается этим имуществом», — пояснил Бенхин.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.