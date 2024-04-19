Поргина считает, что продлила жизнь Караченцову, поставив крест на своей карьере: «Инвалид тоже имеет право на счастье и любовь»

Людмила Поргина, рассуждая в беседе с Teleprogramma.pro о причинах своего окончательного ухода из театра «Ленком», заявила, что, сделав длительный перерыв в актерской карьере, таким образом продлила жизнь своему супругу Николаю Караченцову.
В феврале 2005 года Караченцов попал в автокатастрофу, получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и стал инвалидом. После этого Поргина почти на 14 лет отошла от актерской деятельности, сосредоточившись на здоровье и реабилитации мужа.
Чтобы артист не чувствовал себя затворником, она возила его на разные культурные мероприятия и путешествовала с ним за границей.
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«Когда я написала заявление, попросив освободить меня от работы в театре по уходу за больным мужем, я не развлекалась, я боролась за жизнь. Я продлила жизнь своему любимому человеку. Продлила жизнь и доказала, что инвалид тоже человек. Он имеет право на жизнь, имеет право на слезы, на счастье, на любовь — на все, на что способен каждый человек», — заявила Людмила Поргина.