«Кристина не молчит. Ставят друг другу ультиматумы»: о жестком конфликте между Пугачевой и Орбакайте рассказала таролог

Таролог Марианна Абравитова рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, что между Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте произошел конфликт. Отношения матери и дочери резко испортились после того, как Алла Борисовна начала давать крайне негативные комментарии в отношении России.

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«Так как Орбакайте продолжает здесь работать, частично жить, выступать, зарабатывать деньги, конечно, такие высказывания матери ей очень вредят, и тень этих заявлений все равно падает на Кристину. Поэтому со стороны Кристины Орбакайте есть очень большое недовольство, которое она высказывает, конечно, своей матери.

Она не молчит, и у них сейчас возникла очень жесткая напряженность, вплоть до того, что какие-то ультиматумы предъявляются с той и другой стороны друг другу. Они сейчас в глобальном таком кризисе, в ссоре, и никаких тенденций к улучшению отношений не намечается», — сообщила таролог.