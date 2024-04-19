Никас Сафронов о Максиме Галкине*: «На всех встречах он всегда прислушивался к мнению Пугачевой, но в то же время держался особняком»

Известный российский художник Никас Сафронов, давно знакомый с Аллой Пугачевой, рассказал Teleprogramma.pro, что с артисткой было легко и комфортно общаться, чего нельзя сказать о ее супруге Максиме Галкине*.

По словам Сафронова, Галкин* всегда держался в гостях особняком, однако прислушивался к мнению Аллы Борисовны и обычно сопровождал ее, но мог иногда и отсутствовать.

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«Максим* более закрыт. Когда они приходили ко мне на какие-то праздники, он больше молча держался особняком. Не очень, так сказать, проявлял свои эмоции. Во всяком случае, у меня. Может быть, в других местах он по-другому себя вел. Возможно, ему не все были симпатичны. Но Галкин* всегда соглашался с мнением Пугачевой. В любом случае, когда она на свои мероприятия хотела пригласить тех, кого она сама считала приятным и нужным, он обычно соглашался. И когда она хотела пойти в гости к кому-то, где ему было, возможно, не совсем комфортно, он все равно сопровождал ее. И так он всем видом проявлял свое отношение к ней. Наверное, это было искренне», — считает Никас Сафронов.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.