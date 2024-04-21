Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова: «Мне очень нужны деньги, чтобы раздать долги, содержать родных»

Анастасия Рюриковна Мельникова — телеведущая и актриса театра и кино, заслуженная артистка России. Многие годы знаменитость играла в популярном детективном сериале, но не стала заложницей одной роли. Зрители искренне полюбили исполнительницу за органичность, мастерство и открытость.
Недавно в новостях стали появляться сведения о серьезном заболевании артистки. Поклонники забили тревогу и не на шутку обеспокоились состоянием здоровья любимицы.
Teleprogramma.pro решила выяснить у самой Анастасии, как она себя чувствует и чем занята в настоящее время.
Судя по тому, что связаться с Анастасии Мельниковой оказалось не так просто, у нее очень активная жизнь, что совсем не свойственно тяжелобольному человеку. На все вопросы она отвечала откровенно, поэтому разговор получился достаточно душевным.
«Я уже хожу, все в порядке»
- Как вы сейчас себя чувствуете?
- Я никогда не говорю о здоровье, деньгах, личной жизни, но после того как 5 лет меня везде поливали, какая я страшная, толстая и старая, один раз сказала, что есть проблемы со здоровьем. Все остальное я обсуждать и комментировать не могу, и не буду в силу воспитания.
- Ваша цитата «На мне учатся лечить» - это действительно правда?
- Это неправда. Это не моя цитата, я такого не говорила. Я сказала, что врачи не могли понять, что произошло у меня с ногами. И постепенно, как идеальные хирурги, идеальные ученые, они пытаются спасти мне ноги. Сейчас я уже давно хожу, лечусь, все в порядке.
- Вы сказали, что вам долго не могли поставить диагноз, то есть именно вот в этом была проблема, а не то, что вам лечили какую-то загадочную болезнь без диагноза.
-Да, именно так!
- А что касается проблем с лишним весом?
- Идет одна лечебная терапия, я набираю вес. Когда отменяют эти препараты, начинается другая. От меня не зависит, и пусть злые языки несут, что угодно. Это их личное дело, если у них есть время сидеть в Интернете и писать гадости, то мне безумно их жаль. Я могу за них только молиться.
Я лучше прочту книгу, найду какие-то материалы для подготовки к выступлению, придумаю, как обосновать тот или иной закон, как можно помочь тому, единственному у мамы, детенышу, который никогда не встанет на ноги.
-Это, конечно, прекрасная позиция!
-Этому меня научил мой ребенок, очень мудрый. Сказал: «Я запрещаю тебе читать комментарии!» Потому что, когда я у Бориса Корчевникова была и сказала, что, да, у меня есть проблема, у меня титановые задние лапы, что я могу сделать. И начался шквал звонков, которые спрашивают вроде бы по-доброму и невероятную гадость выливают в Сеть. Дай Бог счастья этим людям. Есть очень плохое слово «жаль». Я его ненавижу. Но мне жаль этих людей.
Продолжение семьи Мельниковых
- А Маша сама тоже не читает? Ведь ей как актрисе, наверняка, пишут много.
- Я никогда не спрашиваю, если она хочет что-то рассказать, она рассказывает. Пока она об этом не говорила. Я считаю, что я не имею права лезть в личную жизни своей дочери. Это ее жизнь, ей 21 год. Она умница, красавица и делает все возможное, чтобы сохранить имя семьи. Я уверена, что она – продолжение семьи Мельниковых. Она этого достойна.
Ее обожала моя мама, Елена Олеговна Мельникова. Мама первая взяла Машу на руки и положила мне на грудь. Мама у меня сама врач, и роды принимала ее однокурсница. Это было так смешно, когда говорят: «Ленка ты куда одеваешься?» – «В операционную, а то еще что-нибудь не то сделаешь! Я пошла проверять».
Чем же занимается сейчас Анастасия Мельникова также узнала Teleprogramma.pro.
Актриса старается круглосуточно помогать людям. Фото: Global Look Press
Когда «отдаешь всю себя»
- Расскажите, чем вы живете?
- Я чувствую себя по-разному. Каждый день выхожу на работу, играю в театре, снимаюсь в кино. С утра до ночи. Я считаю, что не имею права выключать телефон. Кто-то из актерской профессии придет в 11-12 часов ночи со съемки и позвонит мне в час ночи, что нужна помощь. Я буду разговаривать. Но в 5-6 утра начинается другая работа. И все, что я могу, я отдаю людям, честное слово. Это не громкие слова. Это данность, и этому есть безумное количество подтверждений конкретных дел, которые я делаю.
Да я хочу хорошо выглядеть. Что возможно, я делаю. Я чистая, аккуратная. Я слежу за лицом, но есть вещи, на которых нет на сегодняшний день чисто физически времени и сил. И мне важнее поехать кому-то помочь, чем посетитьспа-салон. На сегодня приоритеты другие. Есть люди, которым помощь нужна гораздо больше, и об этом я не забуду никогда.
- Какая у вас тяжелая работа - все это через себя пропускать...
- Вот это тяжело. Мне много раз говорили - поставь стенку, но, когда приходит человек со своей бедой, а тут стенка? Вы о чем? Там можно работать только, если ты всю себя отдаешь. В театре мы играем другого персонажа. А здесь сижу я, Настя Мельникова. Я отвечаю перед Богом за свои поступки. Пойди и сделай что-то доброе!
Мы с коллегами сейчас сели и сшили довольно много белья на Донбасс.
- А это какие-то профессиональные портные или добровольцы?
- Мое поколение умело шить с детства. У меня дома есть машинка, и я давно умею шить.
Машенька сказала в 10 лет: «Я хочу, чтобы ты научила меня шить». Я стала учить ее. Мы с ней сшили первый сарафан и она сказала, что это ее. Поэтому, когда сейчас села за машинку, за 3 минуты вспомнила все.
Я никого не осуждаю, я верующий человек. Я просто предлагаю людям вовремя остановиться от потока злости, который в них есть. Я верю, что добрых людей больше, чем злыдней.
А чем же сейчас занята Анастасия Рюриковна?
Анастасия верит в добро. Фото: Global Look Press
Творческие планы
- Анастасия, вы сказали, что сейчас снимаетесь кино. Расскажите, пожалуйста, где мы вас в ближайшее время сможем увидеть?
- Мы с Машенькой снимались в фильме «Агата и риск» в прошлом году. Это уже полный метр. В этом году сейчас в эпизоде мы обе снялись в хорошей картине, которую нельзя называть пока потому, что она не доснята. И летом у нас обеих съемки, у нее главная роль, у меня второстепенная в очень хорошем кино, но параллельно есть и театральные проекты, которые я должна довести до логического конца. И еще очень много дел в парламенте. Потом начинается предвыборная кампания, и я понимаю, какая это нагрузка, повторюсь, нужно расставлять приоритеты. Сейчас я полезнее здесь.
Кроме того, я вам скажу честно, те сценарии, которые мне присылают... Можно напомню цитату Раневской? «Деньги быстро закончатся, а позор на пленочке на всю жизнь останется». Лучше я не буду сниматься вообще, чем в том, что присылают - это стыдно. Притом, что мне очень нужны деньги. Мне нужно раздать долги, продолжать содержать на уровне моих родных.
К счастью, сейчас Машенька работает в четырех театрах. Она служит в одном, и еще в трех антрепризах. Она снимается в двух кино и учится. Положила мне красный диплом и поступила в Академию художеств.
И мне сейчас, конечно, легче, когда часть расходов она взяла на себя, но у меня существует невероятное количество других обязательств.
Поэтому есть много сложностей и, если будет хороший сценарий, даже тогда, я, его отложу, ради помощи тем людям, которым я это обещала.