Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова: «Мне очень нужны деньги, чтобы раздать долги, содержать родных»

Анастасия Рюриковна Мельникова — телеведущая и актриса театра и кино, заслуженная артистка России. Многие годы знаменитость играла в популярном детективном сериале, но не стала заложницей одной роли. Зрители искренне полюбили исполнительницу за органичность, мастерство и открытость.

Недавно в новостях стали появляться сведения о серьезном заболевании артистки. Поклонники забили тревогу и не на шутку обеспокоились состоянием здоровья любимицы.

Teleprogramma.pro решила выяснить у самой Анастасии, как она себя чувствует и чем занята в настоящее время.

Судя по тому, что связаться с Анастасии Мельниковой оказалось не так просто, у нее очень активная жизнь, что совсем не свойственно тяжелобольному человеку. На все вопросы она отвечала откровенно, поэтому разговор получился достаточно душевным.

«Я уже хожу, все в порядке»

- Как вы сейчас себя чувствуете?

- Я никогда не говорю о здоровье, деньгах, личной жизни, но после того как 5 лет меня везде поливали, какая я страшная, толстая и старая, один раз сказала, что есть проблемы со здоровьем. Все остальное я обсуждать и комментировать не могу, и не буду в силу воспитания.

- Ваша цитата «На мне учатся лечить» - это действительно правда?

- Это неправда. Это не моя цитата, я такого не говорила. Я сказала, что врачи не могли понять, что произошло у меня с ногами. И постепенно, как идеальные хирурги, идеальные ученые, они пытаются спасти мне ноги. Сейчас я уже давно хожу, лечусь, все в порядке.

- Вы сказали, что вам долго не могли поставить диагноз, то есть именно вот в этом была проблема, а не то, что вам лечили какую-то загадочную болезнь без диагноза.

-Да, именно так!

- А что касается проблем с лишним весом?

- Идет одна лечебная терапия, я набираю вес. Когда отменяют эти препараты, начинается другая. От меня не зависит, и пусть злые языки несут, что угодно. Это их личное дело, если у них есть время сидеть в Интернете и писать гадости, то мне безумно их жаль. Я могу за них только молиться.

Я лучше прочту книгу, найду какие-то материалы для подготовки к выступлению, придумаю, как обосновать тот или иной закон, как можно помочь тому, единственному у мамы, детенышу, который никогда не встанет на ноги.

-Это, конечно, прекрасная позиция!

-Этому меня научил мой ребенок, очень мудрый. Сказал: «Я запрещаю тебе читать комментарии!» Потому что, когда я у Бориса Корчевникова была и сказала, что, да, у меня есть проблема, у меня титановые задние лапы, что я могу сделать. И начался шквал звонков, которые спрашивают вроде бы по-доброму и невероятную гадость выливают в Сеть. Дай Бог счастья этим людям. Есть очень плохое слово «жаль». Я его ненавижу. Но мне жаль этих людей.

Продолжение семьи Мельниковых

- А Маша сама тоже не читает? Ведь ей как актрисе, наверняка, пишут много.

- Я никогда не спрашиваю, если она хочет что-то рассказать, она рассказывает. Пока она об этом не говорила. Я считаю, что я не имею права лезть в личную жизни своей дочери. Это ее жизнь, ей 21 год. Она умница, красавица и делает все возможное, чтобы сохранить имя семьи. Я уверена, что она – продолжение семьи Мельниковых. Она этого достойна.

Ее обожала моя мама, Елена Олеговна Мельникова. Мама первая взяла Машу на руки и положила мне на грудь. Мама у меня сама врач, и роды принимала ее однокурсница. Это было так смешно, когда говорят: «Ленка ты куда одеваешься?» – «В операционную, а то еще что-нибудь не то сделаешь! Я пошла проверять».

Чем же занимается сейчас Анастасия Мельникова также узнала Teleprogramma.pro.