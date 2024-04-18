Врач-косметолог Аюпова о Боне: «Крестьянское происхождение не скрыть»

Косметолог Татьяна Аюпова специально для сайта Teleprogramma.pro прокомментировала состояние кожи рук Виктории Бони. По словам эксперта, руки выдают возраст женщины, и, к сожалению, на сегодняшний день невозможно сделать пластическую операцию на руках, подобную той, что звезда сделала на лице. Аюпова привела пример известной советской актрисы Любови Орловой, которая на протяжении всей жизни скрывала свои руки под перчатками.

«Орлова знала три языка, получила отличное образование, и только руки выдавали: она знавала и трудные времена. После революции, чтобы учиться в консерватории и как-то сводить концы с концами, актриса возила из Подмосковья в столицу тяжелые бидоны с молоком. Потом всю жизнь ненавидела свои руки и всегда носила перчатки», — поведала косметолог.

По словам эксперта издания, проблемы с кожей рук, такие как выступающие вены, худоба и отсутствие подкожной жировой клетчатки, можно исправить с помощью инъекций коллагена или собственной плазмы пациента, кремы тут не помогут. Это позволит добиться эффекта «детской припухлости». Тем не менее удалить вены на руках невозможно.

Татьяна Аюпова подчеркнула, что такие проблемы часто встречаются у людей, занимающихся физическим трудом, включая спортсменов и работников, которые регулярно поднимают тяжести. Она также упомянула, что костлявые руки с выступающими венами могут быть результатом трудной молодости или необходимости заниматься тяжелой физической работой в прошлом.

«Виктория лицо себе прооперировала, а руки сделать себе не додумалась. Конечно, руки сразу выдают возраст. У нас пока невозможно сделать пластическую операцию на руках, подобную той, что Виктория сделала на лице. Мы можем сделать все, но, к сожалению, убрать вены на руках невозможно. Это показывает, что называется, натруженную юность. Либо Вике что-то приходилось таскать, поэтому как ни крути, как говорится, крестьянское, провинциальное происхождение не скроешь. Такое бывает у спортсменов, у работников, которые много физической работой занимаются, — у всех них вот такие костлявые возрастные руки», — прокомментировала Татьяна Аюпова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».