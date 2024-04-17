Актер Леонид Дзюник: «Пугачева как самец богомола выполнила свою функцию! Все!»

Леонид Дзюник считает инициативу депутата Госдумы Сергея Соловьева бессмысленной. Напомним, законотворец призвал Аллу Пугачеву извиниться за допущенные ошибки, что станет для нее пропуском для работы на территории РФ, сообщает РИА Новости.

Дзюник убежден, что покаяние Пугачевой уже никому не нужно в России.

«А зачем нужны извинения Пугачевой? Зачем нужен ее возврат сюда? Пусть живет за границей, пусть заботится о детях. Она сама выбрала этот путь. И настаивать на том, чтобы она сейчас извинилась перед страной, уже бессмысленно.

Пугачева выполнила свою функцию. Как самец богомола, который оплодотворил, и его съели. Все!

Ну хорошо, она извинится. Дальше что? У нее появится голос? Или она начнет петь хорошие песни? Ее старые альбомы в YouTube есть, на всех интернет-ресурсах. Можно открыть, посмотреть, послушать», — высказался продюсер.

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