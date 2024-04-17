Вкуснейший кичари с пряностями: рецепт нутрициолога Тиханычевой

Попробуйте приготовить традиционное блюдо индийской кухни. Фото: из личного архива Жанны Тиханычевой 

Вегетарианское блюдо из маша богато белком.

Нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе Жанна Тиханычева поделилась с Teleprogramma.pro своим рецептом традиционного индийского вегетарианского блюда. Кичари (другое название кимчи) представляет собой смесь тушеного риса с машем и обжаренными в масле специями, оно очень богато белком.

Ингредиенты:

  • маш — 100 граммов, 
  • рис сорта басмати — 100 граммов,
  • оливковое масло — 2 столовые ложки,
  • цельные специи (зира, кориандр, кумин, фенхель) — по ½ ч. л.,
  • соль — по вкусу,
  • микрозелень, укроп или петрушка для украшения.

Приготовление:

Подготовьте все ингредиенты. Предварительно замочите рис и маш на 8 часов. Промойте и варите в подсоленной воде 25–30 минут до готовности. 

Фото: из личного архива Жанны Тиханычевой 

Разогрейте сковороду, добавьте оливковое масло, специи и раскройте их в течение пары минут. 

Фото: из личного архива Жанны Тиханычевой 

Добавьте рис и маш к специям, перемешайте и тушите 5–10 минут.

Фото: из личного архива Жанны Тиханычевой 

Украсьте блюдо микрозеленью, укропом или петрушкой.

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