Вкуснейший кичари с пряностями: рецепт нутрициолога Тиханычевой

Нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе Жанна Тиханычева поделилась с Teleprogramma.pro своим рецептом традиционного индийского вегетарианского блюда. Кичари (другое название кимчи) представляет собой смесь тушеного риса с машем и обжаренными в масле специями, оно очень богато белком.

Ингредиенты:

маш — 100 граммов,

рис сорта басмати — 100 граммов,

оливковое масло — 2 столовые ложки,

цельные специи (зира, кориандр, кумин, фенхель) — по ½ ч. л.,

соль — по вкусу,

микрозелень, укроп или петрушка для украшения.

Приготовление:

Подготовьте все ингредиенты. Предварительно замочите рис и маш на 8 часов. Промойте и варите в подсоленной воде 25–30 минут до готовности.