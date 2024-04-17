Вкуснейший кичари с пряностями: рецепт нутрициолога Тиханычевой

Нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе Жанна Тиханычева поделилась с Teleprogramma.pro своим рецептом традиционного индийского вегетарианского блюда. Кичари (другое название кимчи) представляет собой смесь тушеного риса с машем и обжаренными в масле специями, оно очень богато белком.
Ингредиенты:
- маш — 100 граммов,
- рис сорта басмати — 100 граммов,
- оливковое масло — 2 столовые ложки,
- цельные специи (зира, кориандр, кумин, фенхель) — по ½ ч. л.,
- соль — по вкусу,
- микрозелень, укроп или петрушка для украшения.
Приготовление:
Подготовьте все ингредиенты. Предварительно замочите рис и маш на 8 часов. Промойте и варите в подсоленной воде 25–30 минут до готовности.
Фото: из личного архива Жанны Тиханычевой
Разогрейте сковороду, добавьте оливковое масло, специи и раскройте их в течение пары минут.
Фото: из личного архива Жанны Тиханычевой
Добавьте рис и маш к специям, перемешайте и тушите 5–10 минут.
Фото: из личного архива Жанны Тиханычевой
Украсьте блюдо микрозеленью, укропом или петрушкой.