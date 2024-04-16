Рецепт необычного ягодного «творожка» из зеленой гречки и семян чиа: идеальный постный десерт

Нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе Жанна Тиханычева поделилась с Teleprogramma.pro рецептом постного блюда из зеленой гречки, семян чиа и свежих ягод. Такой ягодный «творожок» станет идеальным десертом или перекусом в течение дня.

Ингредиенты:

семена чиа — 5 граммов,

зеленая гречка — 200 граммов,

малина и черника — по 50 граммов,

чистая питьевая вода — 10 миллилитров,

семена подсолнечника для украшения.

Приготовление:

Подготовьте все ингредиенты. Предварительно перед приготовлением замочите зеленую гречку на восемь часов.

Промойте крупу и дайте стечь всей воде.