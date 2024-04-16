Рецепт необычного ягодного «творожка» из зеленой гречки и семян чиа: идеальный постный десерт

Нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе Жанна Тиханычева поделилась с Teleprogramma.pro рецептом постного блюда из зеленой гречки, семян чиа и свежих ягод. Такой ягодный «творожок» станет идеальным десертом или перекусом в течение дня.
Ингредиенты:
- семена чиа — 5 граммов,
- зеленая гречка — 200 граммов,
- малина и черника — по 50 граммов,
- чистая питьевая вода — 10 миллилитров,
- семена подсолнечника для украшения.
Приготовление:
Подготовьте все ингредиенты. Предварительно перед приготовлением замочите зеленую гречку на восемь часов.
Промойте крупу и дайте стечь всей воде.
Фото: из личного архива Жанны Тиханычевой
Пробейте гречку, семена чиа и часть ягод в блендере до однородной консистенции, добавив питьевую воду.
Фото: из личного архива Жанны Тиханычевой
Украсьте «творожок» оставшейся частью ягод и семенами подсолнечника.