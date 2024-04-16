Рецепт необычного ягодного «творожка» из зеленой гречки и семян чиа: идеальный постный десерт

Готовится такое блюдо быстро и просто. Фото: из личного архива Жанны Тиханычевой 

Для его приготовления понадобятся свежие малина и черника.

Нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе Жанна Тиханычева поделилась с Teleprogramma.pro рецептом постного блюда из зеленой гречки, семян чиа и свежих ягод. Такой ягодный «творожок» станет идеальным десертом или перекусом в течение дня.

Ингредиенты: 

  • семена чиа — 5 граммов,
  • зеленая гречка — 200 граммов,
  • малина и черника — по 50 граммов,
  • чистая питьевая вода — 10 миллилитров, 
  • семена подсолнечника для украшения.

Приготовление:

Подготовьте все ингредиенты. Предварительно перед приготовлением замочите зеленую гречку на восемь часов.

Промойте крупу и дайте стечь всей воде.

Фото: из личного архива Жанны Тиханычевой 

Пробейте гречку, семена чиа и часть ягод в блендере до однородной консистенции, добавив питьевую воду.

Фото: из личного архива Жанны Тиханычевой 

Украсьте «творожок» оставшейся частью ягод и семенами подсолнечника.

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