Ирина Нельсон: «Чтобы поддерживать себя в хорошей форме, я рекомендую йогу»

Весна — время обновления и преображения. В этот период особенно актуальным становится вопрос поддержания формы и красоты. Известная певица и телеведущая Ирина Нельсон поделилась с Teleprogramma.pro своими советами о том, как сохранить гармонию между телом и разумом с помощью древней практики — йоги.

Ирина Нельсон утверждает, что, практикуя йогу, мы можем найти внутреннюю силу и гармонию, а также укрепить наше тело и улучшить гибкость. Однако при подходе к занятиям спортом, особенно йогой, важно не начинать сразу с самых сложных поз.

Певица рекомендовала начинать с простых упражнений и постепенно двигаться к более сложным. Она подчеркнула важность слушания своего тела и не давления на него, особенно если есть какие-либо ограничения или травмы. Кроме того, Ирина Нельсон напомнила о необходимости умеренного питания и регулярной физической активности.

«Для того чтобы поддерживать себя в хорошей форме, я бы рекомендовала обратить внимание на йогу. Я сама занимаюсь йогой уже много лет и могу сказать, что это прекрасный способ поддерживать гармонию между телом и разумом. Йога помогает нам находить внутреннюю силу и гармонию, а также укрепляет наше тело и улучшает гибкость. Однако, при подходе к занятиям спортом, особенно йогой, важно не начинать сразу с самых сложных поз. Йога — это древняя практика, которая помогает нам развивать внутреннюю энергию и пробуждать потенциал нашей сознательности. Она включает в себя различные позы и медитации. Мой совет для читателей, желающих поддерживать себя в хорошей форме, состоит в том, чтобы начать с простых упражнений и постепенно двигаться к более сложным. Не забывайте слушать свое тело и не давить на него, особенно если у вас есть какие-либо ограничения или травмы. Не забывайте об умеренном питании и регулярной физической активности. Йога — это прекрасный способ поддерживать свою форму, но она не должна быть единственным аспектом вашего здорового образа жизни. Найдите баланс в своей жизни и наслаждайтесь каждым моментом», — сказала Ирина Нельсон.

Teleprogramma.pro попросила прокомментировать, действительно ли полезна йога кандидата медицинских наук, врача-кардиолога Юлию Маршинцеву.

«По поводу йоги, все-таки я бы ее разделила. Она бывает разного вида, ориентируясь на это, нужно выбирать подходящую. Есть йога, которая вообще направлена на лечение заболеваний позвоночника. К занятиям йогой в полную силу надо прийти, начиная с курса для начинающих, дальше расширять занятия. Запрещено заниматься йогой, когда есть заболевания в острой форме, ОРВИ, при эпилепсии, возможно, черепно-мозговых травмах, сильном варикозе. Но если человек наблюдается у врача, если состояние его скомпенсировано, если нет в венах тромбов, то, в принципе, может и не быть противопоказаний для занятий йогой. Проконсультируйтесь у своего лечащего врача», - посоветовала эксперт.

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