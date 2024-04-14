Психолог Савельева об идее Бузовой ввести новый предмет в школе: «Дети не готовы к такому, воспримут в штыки»

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила о необходимости ввести новый предмет в школах. Она считает, что подросткам нужны уроки полового воспитания. Артистка отметила, что ребенку зачастую в подсознание закладываются не очень хорошие примеры, а учителя в школе, по сути, заменяют родителей и смогут все объяснить. Психолог Анна Савельева, считает, что при внедрении таких уроков возникнет множество проблем.

«Во-первых, дети не готовы слушать от какого-то чужого человека про половое воспитание. Потому что современные подростки очень многое воспринимают в штыки, особенно если это будет в рамках школьной программы. Кроме того, по законодательству должны спрашивать разрешение у родителей на проведение таких уроков. И, скорее всего, многие родители выступят против. Кто-то будет считать, что дети и так сами все узнают, незачем лишний раз рассказывать то, что не надо рассказывать. Также в семье может быть не принято говорить на темы физиологии», — подчеркнула эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.

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Правильнее, по мнению Савельевой, проводить для родителей тренинги по половому воспитанию подростков. То есть нужно научить мам и пап, как доносить до детей такие деликатные темы.