Профайлер оценил искренность расплакавшейся из-за развода Лерчек: «Ей очень плохо, сильный стресс»

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, вновь высказалась о разводе с мужем Артемом. Отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях, она назвала это решение наиболее сложным в ее жизни, и расплакалась. Чекалина поблагодарила мужа за совместно прожитые годы и троих детей. Однако причину разлада в семье так и не назвала.

Многие поклонники пары считают, что развод Чекалиных фиктивный, таким образом блогеры якобы разогревают интерес публики к себе либо пытаются утаить часть доходов от налоговой службы.

Teleprogramma.pro попросила профайлера, эксперта по лжи и языку жестов Илью Анищенко оценить по записанному Валерией видеоролику, насколько искренние эмоции она испытывает. Эксперт заявил, что блогер действительно очень сильно переживает из-за расставания с супругом.

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