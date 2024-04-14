Профайлер оценил искренность расплакавшейся из-за развода Лерчек: «Ей очень плохо, сильный стресс»

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, вновь высказалась о разводе с мужем Артемом. Отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях, она назвала это решение наиболее сложным в ее жизни, и расплакалась. Чекалина поблагодарила мужа за совместно прожитые годы и троих детей. Однако причину разлада в семье так и не назвала.
Многие поклонники пары считают, что развод Чекалиных фиктивный, таким образом блогеры якобы разогревают интерес публики к себе либо пытаются утаить часть доходов от налоговой службы.
Teleprogramma.pro попросила профайлера, эксперта по лжи и языку жестов Илью Анищенко оценить по записанному Валерией видеоролику, насколько искренние эмоции она испытывает. Эксперт заявил, что блогер действительно очень сильно переживает из-за расставания с супругом.
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«Здесь абсолютно честные, искренние эмоции. Ей очень плохо, она сильно расстроена. Простой способ понять, искренен ли человек, когда признается в чем-то, — это то, что внутренние уголки бровей приподнимаются. Их нельзя поднимать сознательно усилием воли. Эти мышцы связаны напрямую с центрами проявления эмоций печали. И они приподнимаются тогда, когда человек испытывает печаль. У Валерии внутренние уголки бровей ходят туда-сюда параллельно с ее словами, подтверждая их. Очень сильный стресс, здесь его прямо видно, потому что в один момент она давит себе на висок, а также левой рукой потирает себя. Кроме того, прикасается очень сильно к шее. Это один из главных показателей для женщин, что они испытывают стресс», — пояснил Анищенко.