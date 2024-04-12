Роза Сябитова призналась, что ведет учет доходов и расходов: «Деньги у меня вылеживаются»

Телеведущая Роза Сябитова рассказала, что пользуется некоторыми ритуалами для привлечения денег. У нее есть обереги и денежное дерево, на которое она развешивает рублевые банкноты и различную валюту.

«У меня там и 1000, и 5000 рублей есть, юани даже. Еще у меня кошечка, китайский денежный оберег, которая ручкой машет, привлекая богатство. Но вообще я пользуюсь самым главным принципом богатых людей: не трачу больше, чем зарабатываю. И деньги обязательно должны полежать. Если я получила деньги, никогда их быстро не трачу. Они у меня вылеживаются, чем дольше, тем лучше», — призналась Сябитова в беседе с Teleprogramma.pro.

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Также она сообщила, что уже давно ведет хозяйственные книги. Это делает и ее дочь.