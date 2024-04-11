Соседов о Пугачевой: «Пришла, старость, безапелляционность и немощность»

Сергей Соседов признался изданию Teleprogramma.pro, что ничего не слышал о фильме, который готовит к выходу Ксения Собчак об Алле Пугачевой. Сообщалось, что ведущая решила улучшить репутацию народной артистки с его помощью.

Соседов заявил, что если фильм выйдет, то он будет бесполезен.

«Репутация у Пугачевой утеряна давно, ее не спасти. Никаких программ о Пугачевой по телевидению не будет в ее юбилей на следующей неделе, это очевидно», — высказался Соседов.

Музыкальный критик предложил вообще не освещать эту тему в СМИ, чтобы не делать Ксении Собчак бесплатную рекламу.

«Ну сняла и сняла Ксюша фильм. Пусть она его продвигает. Зачем мы будем делать пиар фильму Собчак? Она же не платит нам. Мне не интересны фильмы о Пугачевой, потому что я видел ее в расцвете таланта и сил. Поэтому ничего лучше того, что уже снято о Пугачевой, я не увижу. А слушать ее какие-то оправдания мне не интересно, ее время ушло.

Нельзя вернуть былой талант, силу, энергию — все это ушло. Пришла старость, немощность и безапелляционность в оценках и суждениях. В общем, мне не интересен этот фильм. Я его не буду смотреть и ничего не буду смотреть о Пугачевой, даже старые записи», — поведал музыкальный критик Сергей Соседов сайту.

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