Кети Топурия: «Не надо относиться к деньгам, как будто это что-то великое»

Певица Кети Топурия рассказала, какими приметами и ритуалами пользуется, чтобы привлекать деньги и богатство.

«Мой дедушка всегда говорил, что из дома нужно выносить ровно столько, сколько у тебя лежит. Вот, например, у тебя есть 100 000, и ты выносишь 50 000. То есть ровно столько, сколько ты тратишь, у тебя должно дома остаться. Вот это я навсегда запомнила», — заявила артистка Teleprogramma.pro.

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Также она считает, что деньги не надо специально копить. Если есть хороший доход и возможность, их нужно тратить и доставлять себе удовольствие, иначе они «не придут обратно».