Сергей Соседов о новом альбоме Пугачевой: «Слушать не буду. Ей нечего сказать и нечем, полный коллапс»

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что новый альбом из 15 песен, который, как сообщают СМИ, Алла Пугачева записала к своему 75-летнему юбилею, если даже это и соответствует действительности, уже не будет никому интересен.

«Это не имеет никакого значения, эти вещи никому не нужны. Они не ко времени, они выпали из времени. Она сама выпала из времени. Она пела когда-то, что «жизнь невозможно повернуть назад». Но уже давно эту фразу переделали в «фарш невозможно провернуть назад». Невозможно возвращение к прошлому. А в настоящем у нее — отсутствие сил и отсутствие здоровья. Уроненный статус, потеря имени и потеря лица. То есть полный декаданс и коллапс. Ее авторитет и ее успех сегодня превратились в руины. Поэтому кто бы ни пытался как-то реанимировать ее авторитет и статус, уже не получится», — заявил Соседов Teleprogramma.pro.

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По его мнению, вбросы о якобы творческой деятельности Пугачевой будут, потому что впереди юбилей артистки. И кто-то даже начнет вспоминать, как она когда-то блистала.