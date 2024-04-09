Адвокат семьи Шукшиных о задержании Марии: «Часто источником такого контента в отношении себя становится именно она»

Накануне в СМИ пронеслась информация, что Мария Шукшина была задержана сотрудниками правоохранительных органов по неизвестной причине. Позже почти все данные были удалены из Сети, остались лишь видеоролики, которые не несут особой смысловой нагрузки. Однако адвокат сестры актрисы Ольги опровергла новость, заявив, что, скорее всего, это все же фейк.
«Не подтверждаем»
В новом разговоре с Teleprogramma.pro адвокат Юлия Вербицкая-Линник, которая представляет интересы Ольги, сестры Марии, и Лидии Федосеевой-Шукшиной, информацию о задержании актрисы не подтвердила.
«Нет, не подтверждаем».
Кроме того, Юлия Владимировна не исключает, что такую новость могли распространить с подачи самой Марии Васильевны. Правозащитник не будет удивлена, если на самом деле это окажется именно так.
«Она сама своеобразная. Мария Васильевна делает такие заявления периодически, что мы даже не знаем, как на них реагировать.
Я не знаю, что было в этом случае, но очень часто источником такого шок-контента в отношении себя становится именно она», — добавила юрист.
А что же сама Мария?
Лидия Федосеева-Шукшина не может дозвониться до своей старшей дочери. Фото: Global Look Press
Не отвечает на звонки
Мария Васильевна на звонки редакции Teleprogramma.pro не отвечает.
Впрочем, также она не подходит к телефону, когда ей звонят мама и сестра. После странной новости о задержании актрисы родные пытались связаться с ней, но ничего не вышло.
«Она тоже не находит возможности ответить, но это не вызывает удивление, потому как это не первый и не последний раз, когда они ей звонили. Но видите, занят человек чем-то серьезным.
Возможно, выйдет с каким-то новым информационным поводом, просто нужно немножко подождать».
И повод, пусть не столь сенсационный, не заставил себя долго ждать.
Мария известна не только как актриса, но и как борец за справедливость. Фото: Global Look Press
Чем занята Шукшина
Не секрет, что Мария Шукшина все больше времени уделяет политическим и общественным темам, а все реже мелькает на экранах ТВ. Не обошла своим вниманием актриса и ситуацию в Орске.
Дочь великого режиссера отреагировала на видео, где жители пострадавших от наводнения районов Оренбургской области беседуют с чиновниками. Манера общения не понравилась Шукшиной. Она высказала свое мнение по этому поводу, заявив, что власти не хотят помогать людям, а приехали просто для «галочки».
Напомним, на прошлой неделе из-за сильного паводка был прорыв дамбы, которая удерживала воду из реки Урал. В результате чего затопило город Орск, под угрозой оказалась также Курганская область, где поднялся уровень реки Тобол.
Мария Шукшина занимается общественной деятельностью. Фото: Global Look Press
Мнение в Сети
Пользователи Сети уже не удивляются активности Марии Васильевны. Ее борьбу за справедливость не все оценивают по достоинству.
Виктор и Я: «Маша в перерывах между ссорами с родной сестрой по поводу дележки наследства пытается удариться в политику, в которой ничего не смыслит. А что ей еще делать? В кино не приглашают, свою мать сбагрила в дом престарелых. Чем же еще престарелой актрисе на досуге заняться и о себе напомнить? Лучше б пошла на сцену в каком-нибудь захолустье, а гонорар перечислила бы на помощь пострадавшим. Ан нет».
Александра Александрова: «Опять Маша! Вот выскочка, в каждой бочке затычка, разберись в своей семье, а потом будешь других учить».
Ирина Петрова: «Какой великий был отец! А что с детьми? Мария не общается с сестрой и мамой, бесконечные суды за наследство! Это ненормально! Она борется за справедливость, а в собственной семье ее давно нет».