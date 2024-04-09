Адвокат семьи Шукшиных о задержании Марии: «Часто источником такого контента в отношении себя становится именно она»

Накануне в СМИ пронеслась информация, что Мария Шукшина была задержана сотрудниками правоохранительных органов по неизвестной причине. Позже почти все данные были удалены из Сети, остались лишь видеоролики, которые не несут особой смысловой нагрузки. Однако адвокат сестры актрисы Ольги опровергла новость, заявив, что, скорее всего, это все же фейк.

«Не подтверждаем»

В новом разговоре с Teleprogramma.pro адвокат Юлия Вербицкая-Линник, которая представляет интересы Ольги, сестры Марии, и Лидии Федосеевой-Шукшиной, информацию о задержании актрисы не подтвердила.

«Нет, не подтверждаем».

Кроме того, Юлия Владимировна не исключает, что такую новость могли распространить с подачи самой Марии Васильевны. Правозащитник не будет удивлена, если на самом деле это окажется именно так.

«Она сама своеобразная. Мария Васильевна делает такие заявления периодически, что мы даже не знаем, как на них реагировать. Я не знаю, что было в этом случае, но очень часто источником такого шок-контента в отношении себя становится именно она», — добавила юрист.

А что же сама Мария?