Марк Варшавер о скандале в Театре сатиры после смерти Ширвиндта: «Нельзя дурить голову зрителю»

В Московском академическом театре сатиры после смерти Александра Ширвиндта разгорелся скандал между труппой и руководством. Был отменен спектакль «Где мы?..» — единственная постановка, где участвовал Ширвиндт в роли актера.

Директор московского театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал Teleprogramma.pro эту ситуацию. Он рассказал, что в «Ленкоме» есть три состава актеров и при необходимости артиста можно заменить, а не отменять спектакль или давать другую постановку.

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По словам Варшавера, некоторые руководители театров считают, что заменить умерших легендарных артистов в спектаклях нельзя. Однако второй состав все же нужен, поскольку любой театр работает для зрителя.

«Зрителю нельзя дурить голову, и когда он приходит, ему вместо одного спектакля, который он хотел посмотреть, показывать другой, который он видел неоднократно, либо просто отменять постановку. Но это обман. И в этом есть некрасивость какая-то. То есть неправильность понимания и отношения к зрителю. Да, будет другой актер играть эту роль. Если мы не будем давать другим актерам, молодым, среднего возраста, эти роли, то они никогда не будут Броневыми. Леонид Броневой тоже не сразу стал Броневым. Ему доверяли, давали возможность», — заявил Марк Варшавер.

Он подчеркнул, что без вторых составов ни один театр существовать не просто не может, а не имеет права.