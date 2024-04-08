Адвокат Ольги Шукшиной о задержании Марии: «Мы такой информацией не располагаем»

Мария Шукшина, дочь великого режиссера, актера и писателя Василия Шукшина, не раз была замечена в громких скандалах. Некоторые ее высказывания были слишком смелыми, за что актриса снискала славу любимицы старшего поколения и борца за справедливость.
Еще не утихла история с наследием Шукшина, как новостные паблики атаковала новость о том, что Марию Шукшину задержали сотрудники правоохранительных органов. При этом сам процесс описывался в мельчайших подробностях, а вот причина задержания так и не была раскрыта.
Позже эта информации постепенно начала исчезать из источников. Что это было: фейк или все-таки истина, Teleprogramma.pro выяснила у адвоката Юлии Вербицкой-Линник, которая представляет интересы Ольги, сестры Марии, и Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Мария Шукшина редко выходит на связь с мамой. Фото: Global Look Press
Точка зрения адвоката
Юрист сообщила, что выяснить, ложной ли является информация о задержании Шукшиной, можно только спустя время, пока ей об этом ничего не известно.
«Мы такой информацией не располагаем, ни Лидия Николаевна, ни Ольга Васильевна».
Правозащитник уверена, что если бы звездные родственники были в курсе, то непременно сообщили бы об этом ей. Дело в том, что Юлия Вербицкая–Линник с Лидией Николаевной и Ольгой Васильевной на протяжении многих лет и все важные вопросы они доверяют исключительно своему адвокату.
«По всем чувствительным вопросам мы с ними всегда на связи. Думаю, что номер мой у них на быстром наборе стоит, хотя не уточняла».
С юридической точки зрения следует очень внимательно относиться к любой информации, а тем более к новостям, связанным с такими известными личностями, добавила законник.
Впрочем, если Юлии Владимировне станет что-либо известно по этому поводу, она обязательно сообщит Teleprogramme.pro.
Новости о задержании Марии Шукшиной могли оказаться фейком. Фото: Global Look Press
Новости о Марии
Вскоре стали появляться и другие новости о дочери Шукшина, которые не были связаны со скандальными.
В частности сообщалось, что Мария Васильевна требует национализировать телевидение с целью повышения духовности, а основным критерием оценки деятельности творческих личностей сделать не финансовый показатель, а конкретный вклад и пользу для духовно-нравственное развития страны.
Это сообщение вызвало неоднозначную реакцию в Сети, где Марию упрекнули в пафосе и привлечении внимания к своей персоне.
Новое заявление Шукшиной не оценили в Сети. Фото: Global Look Press
Напомним, совсем недавно адвокат Юлия Вербицкая-Линник сообщала СМИ что сестры Ольга и Мария Шукшины заявили о возможности примирения на фоне суда о правах на произведения отца, однако позиция матери, Лидии Федосеевой-Шукшиной, может стать решающей в этом вопросе. Доводы вдовы Василия Шукшина больше основаны на справедливости, нежели на законе.
К слову, Мария совсем не общается со своей сестрой Ольгой и минимизировала отношения со своей мамой, которая совсем недавно попадала в больницу. Сестры не разделяют общих взглядов и нелестно отзываются друг о друге.