Адвокат Ольги Шукшиной о задержании Марии: «Мы такой информацией не располагаем»

Мария Шукшина, дочь великого режиссера, актера и писателя Василия Шукшина, не раз была замечена в громких скандалах. Некоторые ее высказывания были слишком смелыми, за что актриса снискала славу любимицы старшего поколения и борца за справедливость.

Еще не утихла история с наследием Шукшина, как новостные паблики атаковала новость о том, что Марию Шукшину задержали сотрудники правоохранительных органов. При этом сам процесс описывался в мельчайших подробностях, а вот причина задержания так и не была раскрыта.

Позже эта информации постепенно начала исчезать из источников. Что это было: фейк или все-таки истина, Teleprogramma.pro выяснила у адвоката Юлии Вербицкой-Линник, которая представляет интересы Ольги, сестры Марии, и Лидии Федосеевой-Шукшиной.