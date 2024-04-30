Кондитер Агзамов раскрыл простой способ сделать кулич ярко-желтым внутри

Чтобы тесто для пасхальных куличей получилось желтым, многие используют различные красители или натуральные добавки, в том числе такие специи, как куркуму и шафран.

Куркумы достаточно двух чайных ложек. Она придаст куличам приятный золотистый оттенок и не влияет на вкус. Шафран заливают кипятком и дают настояться, а затем добавляют в тесто вместе с другими жидкими ингредиентами.

Однако кондитер и телеведущий Ренат Агзамов в беседе с Teleprogramma.pro назвал более простой и экономичный способ сделать выпечку ярко-желтой внутри. Для этого нужно использовать яйца с оранжевым желтком.

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