Ольга Бузова о нейросетях, создающих музыку: «Не верю в восстание роботов против человечества»

Телеведущая и певица Ольга Бузова в беседе с Teleprogramma.pro рассказала о своем отношении к современным технологиям и нейросетям в музыке.

Многие известные западные артисты уже подписали петицию, чтобы запретить генерировать музыку. Также в основном негативно относятся к использованию искусственного интеллекта большинство российских артистов.

Как отметила Ольга Бузова, технический процесс идет вперед и в этом нет ничего ужасного.

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