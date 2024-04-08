Ольга Бузова о нейросетях, создающих музыку: «Не верю в восстание роботов против человечества»

Телеведущая и певица Ольга Бузова в беседе с Teleprogramma.pro рассказала о своем отношении к современным технологиям и нейросетям в музыке.
Многие известные западные артисты уже подписали петицию, чтобы запретить генерировать музыку. Также в основном негативно относятся к использованию искусственного интеллекта большинство российских артистов.
Как отметила Ольга Бузова, технический процесс идет вперед и в этом нет ничего ужасного.
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«Я не верю в восстание машин и роботов против человечества. В том, что сейчас некоторые артисты начинают пользоваться нейросетями для создания музыки, нет ничего плохого. Я к этому отношусь спокойно. Уже много десятилетий есть электронная музыка, ее пишут в компьютере и играют на рейвах. Кому-то нравится, кому-то нет. Я больше люблю живые инструменты и в своих песнях прописываю скрипку, рояль, гитары, барабаны, виолончель и так далее. Есть что-то вечное, а есть то, что модно, потом уходит, а через десятилетия возвращается. Как сейчас тренд на музыку из 90-х», — заявила звезда.