Юрий Лоза об уровне культуры современных артистов: «Иногда голос приходит один, без доброты и порядочности»

После скандала, разгоревшегося из-за «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, прошло всего три месяца, а многие участвовавшие в ней звезды уже вновь стали появляться на светских мероприятиях и устраивать концерты. Например, певшая на вечеринке Анна Асти объявила о концертном туре по российским городам.

Композитор, певец и музыкальный критик Юрий Лоза в беседе с Teleprogramma.pro порассуждал об уровне культуры представителей современной российской эстрады.

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По его словам, артисты всегда были разными и по-разному себя вели, поэтому «ничего нового тут не произошло». Если музыкант очень талантлив и хорошо поет, это не значит, что он обладает и прекрасными человеческими качествами, отметил Лоза.