Роза Сябитова о своем саде: «Кустарников более 80 штук, много плодовых, потому что внучка родилась»

Известная телеведущая Роза Сябитова уже вовсю готовится к садово-огородному сезону. Она вместе с дочкой, внучкой и зятем живет в загородном коттедже, во дворе которого постаралась организовать все для комфортного проживания семьи.

В саду Сябитовой вы найдете и зону отдыха, и детскую зону, и даже площадку для мини-гольфа.

Ведущая в настоящий момент проводит подготовительные работы.

«Мы убираем листву, готовим газоны, делаем обработку, обрезку растений. Всего у меня в саду около 100 растений. Уже сейчас у меня появились тюльпаны. В июне начну высаживать цветы. Делаю это ежегодно, у меня много клумб. Кустарников более 80 штук разных видов, много плодовых, потому что внучка родилась: черная смородина, красная смородина, крыжовник. Когда сойдет снег, займемся клубникой, в прошлом году ее много посадила», — рассказала изданию Teleprogramma.pro Роза Сябитова.

Также в саду известной телесвахи имеется розарий, которому можно позавидовать: свыше 20 кустов, которые отлично перезимовали в этом сезоне.

«Ухаживаю я сама за садом, никого не приглашаю. Потому что пригласишь, они сделают тяп-ляп. А я делаю спокойно», — заметила Роза Сябитова.

Однако для профессиональной консультации телезвезда все-таки приглашает профессиональных садовников, которые делают растениям диагностику. Дальше же за дело берется любимица публики, обеспечивая культурам рекомендованный уход.

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