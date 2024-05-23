Виктория Боня появилась на презентации модельера Филиппа Пляйна в Каннах

Виктория Боня этой весной переживала, что не попадет в Канны на фестиваль. Из-за проблем с документами она девять месяцев не была в Монако. Однако в последний момент ей удалось все разрешить. Она даже предпочла отавиться на Каннских фестиваль к его закрытию, съездив для начала в Дубай. Но теперь телеведущая начала посещать мероприятия, которые проходят на лазурном берегу. Накануне она появилась на презентации немецкого модельера Филиппа Пляйна.

Для такого случая Боня облачилась в вечернее платье в пол с эффектом мерцания и туфли на платформе. Она также сделала макияж с акцентом на глаза. На мероприятии телеведущая познакомилась с Филиппом и обнялась с ним. Он не скрыл своего восхищения. Модельер представил всем свою коллекцию часов. И Виктория даже получила подарок.

«Total look by Филипп Пляйн. Сегодня был вечер у Филипп Плейна, презентация его часов. В какой то момент со мной познакомился мужчина и подарил мне часы, зная меня всего минуту», — написала звезда.