Появился первый кадр фильма «Кит» с растолстевшим Бренданом Фрейзером

26 июля американская кинокомпания A24 представила свои фильмы, премьера которых состоится на Венецианском кинофестивале 2022 года. Среди них оказался и проект «Кит» (Whale) режиссера Даррена Аронофски («Реквием по мечте», «Рестлер», «Черный лебедь»).

Напомним, это картина о чрезвычайно толстом мужчине, который пытается наладить общение со своей дочерью-подростком. Ранее он бросил семью ради любовника-гея, но позже тот умер, и главный герой стал заедать свои переживания, пока его вес не достиг 270 килограммов.

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В этом фильме снялся популярный актер Брендан Фрейзер, которому из голливудского красавчика, известного по кинохитам «Мумия», «Взрыв из прошлого», «Джордж из джунглей» и «Ослепленный желаниями», пришлось перевоплотиться в здоровенного толстяка.

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